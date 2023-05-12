Танки Abrams уже прибыли в Германию для обучения украинских военных – Остин

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские танки Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных. Это произошло раньше запланированного графика, сообщает телеканал Sky News.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Отмечается, что сейчас танки направляются на военную базу Графенвер в Баварии, где "через две-три недели" начнется обучение украинских военных. Это на несколько недель опережает согласованный график учений, отмечает Sky News.

Глава Пентагона заявил, что 31 танк M1A1 Abrams прибыли в порт немецкого города Бремерхафен в минувшие выходные, они доберутся до базы в начале следующей недели.

Министр обороны США сообщил комитету Сената по обороне по ассигнованиям, что Соединенные Штаты переместили "несколько танков на театр боевых действий", чтобы украинцы смогли начать обучение на них.

Он отметил, что танки Abrams, которые "строятся для украинских сил ", будут готовы к моменту завершения обучения.

Ожидается, что обучение будет продолжаться около 10 недель, а танки поступят Украине в начале осени, пишет Sky News.

21 апреля 2023 года агентство Associated Press сообщало, что США начнет обучение украинских военных на танках Abrams в начале июня.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил: когда танки Abrams будут переданы Украине, они изменят ситуацию на поле боя.

11 мая руководитель Пентагона сказал, что США делают все возможное, чтобы ускорить поставки танков Abrams для ВСУ.

Читайте также: США убирают аппаратуру из Abrams для Украины, опасаются, что ее захватят россияне – USA Today

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.