Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Белый дом оставил попытки сократить военную помощь Украине - WP

Белый дом оставил попытки сократить военную помощь Украине - WP - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)
31.01.2020, 10:46

Финансирование программы Госдепа сохранится в 2021 году на уровне $115 млн

Белый дом предложит сохранить военную помощь Украине на нынешнем уровне в бюджете 2021 года, отказавшись от попыток сократить финансирование программы Государственного департамента. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителя бюджетного управления.

Помощь Украине идет через две программы, одну из которых администрирует Пентагон, а другую - Госдеп. В двух предыдущих бюджетных предложениях администрация президента США Дональда Трампа пыталась сократить программу Госдепа на $20 млн. Оба раза Конгресс отказывал администрации.

Два источника WP сообщили, что в бюджетном запросе, который должен быть опубликован 10 февраля, Белый дом снова собирался урезать помощь Украине, но на запросы WP бюджетное управление Белого дома ответило, что никакие сокращения не предлагались, а программа Госдепартамента по помощь Украине сохранится на уровне $115 млн.

Программа Пентагона также останется на прежнем уровне финансирования - $250 млн.

WP отмечает, что отказ от сокращения финансирования произошел на фоне рассмотрения в Сенате импичмента Трампа, в центре которого - заморозка военной помощи Украине летом 2019 года якобы с целью надавить на президента Владимира Зеленского и заставить его объявить о расследовании против политического соперника Трампа.

Еще по теме
Напишите нам
помощь сша оборонный бюджет
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 