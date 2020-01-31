Белый дом оставил попытки сократить военную помощь Украине - WP

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Белый дом предложит сохранить военную помощь Украине на нынешнем уровне в бюджете 2021 года, отказавшись от попыток сократить финансирование программы Государственного департамента. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителя бюджетного управления.

Помощь Украине идет через две программы, одну из которых администрирует Пентагон, а другую - Госдеп. В двух предыдущих бюджетных предложениях администрация президента США Дональда Трампа пыталась сократить программу Госдепа на $20 млн. Оба раза Конгресс отказывал администрации.

Два источника WP сообщили, что в бюджетном запросе, который должен быть опубликован 10 февраля, Белый дом снова собирался урезать помощь Украине, но на запросы WP бюджетное управление Белого дома ответило, что никакие сокращения не предлагались, а программа Госдепартамента по помощь Украине сохранится на уровне $115 млн.

Программа Пентагона также останется на прежнем уровне финансирования - $250 млн.

WP отмечает, что отказ от сокращения финансирования произошел на фоне рассмотрения в Сенате импичмента Трампа, в центре которого - заморозка военной помощи Украине летом 2019 года якобы с целью надавить на президента Владимира Зеленского и заставить его объявить о расследовании против политического соперника Трампа.