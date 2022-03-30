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Белый дом: Условие для разговора Байдена с Путиным – реальная деэскалация в Украине

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 04:48
Белый дом: Условие для разговора Байдена с Путиным – реальная деэскалация в Украине - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден будет говорить с Путиным при условии, если Россия обеспечит реальную деэскалацию в Украине и будет действовать по правилам дипломатии. Об этом заявила глава пресс-офиса Белого дома Кейт Бедингфилд, передает The Guardian.

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Она сказала, что Байден готов встретиться с Путиным напрямую, как он и предложил 28 марта, но только в том случае, если заранее будут предоставлены определенные гарантии.

"Мы очень четко дали понять, что должна быть ощутимая деэскалация со стороны России и четкая, искренняя приверженность дипломатии, прежде чем президент пойдет на такой разговор", – сообщила представитель Белого дома.

28 марта Байден сказал, что он открыт для разговора с Путиным, несмотря на то, что до сих пор считает его военным преступником. Президент США подчеркнул важность завершения войны и восстановления Украины.

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Наталия Медведева
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