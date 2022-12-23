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Берлину необходимо второй раз за год поменять позицию по войне в Украине – Макеев

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 21:07
Берлину необходимо второй раз за год поменять позицию по войне в Украине – Макеев - Фото
Алексей Макеев (скриншот видео)

Посол в Германии Алексей Макеев считает, что Берлину необходимо во второй раз за этот год изменить свою позицию относительно войны России против Украины. Об этом посол сказал в комментарии Радио Свобода.

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Макеев отметил, что в 2022 году Германия изменила позицию от фактического нейтралитета до поставок оружия Украине.

Но этого недостаточно, считает посол: надо, чтобы точка зрения Берлина эволюционировала с "Украина не проиграет войну" до "Украина победит в войне".

"Моя сейчас главная задача, чтобы нарратив, изменившийся за последний год из фактически нейтралитета Германии, с отказа от поставок оружия на массированные поставки оружия, как говорили в немецком политикуме еще летом "для того, чтобы Украина не проиграла". Я хотел бы, чтобы теперь этот нарратив превратился в стабильный нарратив "мы помогаем Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы Украина победила", – сказал Макеев.

  • 3 декабря Макеев заявил о кардинальных изменениях в Германии, так как еще год назад страна напрочь отказывалась поставлять оружие Украине, ограничиваясь передачей "пресловутых" 5000 касок, а сейчас Берлин активно вооружает ВСУ современной техникой. 

Читайте также: Немецкая журналистка назвала визит Зеленского в США "актом отчаяния". Макеев: Facepalm

Наталія Медведєва
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Германия война алексей макеев
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