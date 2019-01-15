Беспилотник США пролетел над Крымом и Донбассом: видео

Над Крымом и Донбассом с разведывательной миссией пролетел беспилотник США. Об этом сообщает Милитарный портал со ссылкой на PlaneRadar.
Судя по данным PlaneRadar, беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk вылетел из военной базы США в Италии и направился в Украину в 6 утра.
Уже в 7:30 он вошел в воздушное пространство Украины и проследовал к оккупированному Донбассу. В 15:30 БПЛА развернулся и взял курс на Крым.
Скрин с PlaneRadar
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RQ-4 Global Hawk - разведывательный БПЛА ВВС США, который может находиться в полете на высоте 18 км около 30 часов подряд. Разработан дочкой Northrop Grumman - Teledyne Ryan Aeronautical.
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