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Бессмертный о создании русскоязычного телеканала: Полная ерунда

Бессмертный о создании русскоязычного телеканала: Полная ерунда - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 14:05

Экс-переговорщик прокомментировал возможное создание русскоязычного государственного телеканала

Экс-переговорщик в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный раскритиковал намерения новой власти открыть русскоязычный телеканал, который бы вещал на временно оккупированную территорию Донбасса и Крым. Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

"Полная ерунда. Соперничать с русскоязычными телеканалами в Украине, в мире - это просто тратить деньги зря, потому что у нас нет такого ресурса, которым мы можем перебить россиян. Отдайте деньги венграм, татарам, кому угодно. Отдайте шведам, которых несколько тысяч живет в Херсонской области, пусть они лучше свой язык сохраняют", - сказал Бессмертный.

Отвечая на вопрос есть ли у Зеленского план по отношениям с Россией, Бессмертный сказал: "Я думаю, его видение сейчас формируется ... Президент Украины бросает пробные камни, усваивает материальную часть ...Судя по тому, как много россиян обрадовались тому, что вышел указ (о моем увольнении, - ред.), понимаю, что я таки прав в том, что мы являемся свидетелями игры кота и мыши. Даже мышонка".

  • 29 июля заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Украине создадут мировой русскоязычный канал. По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории России.

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