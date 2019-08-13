Бессмертный: Зеленский – это "мышь, которая доверилась коту"

Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Роман Бессмертный, которого сегодня президент Владимир Зеленский уволил из минской группы, считает, что ни глава государства, ни его команда не понимают, как действовать в противостоянии президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сказал в эфире канала 24.

Бессмертный рассказал, что за время работы в трехсторонней группе подготовил проект закона, "где заложена совсем другая модель достижения мира" в Донбассе.

По словам политика, в ходе работы он общался с избранными депутатами от Слуги народа. "Там есть желание найти ответы на сложные вопросы, но, как и в Офисе президента, там не хватает ни знаний, ни понимания ситуации", - отметил Бессмертный.

"Нынешняя ситуация опасна тем, что за желанием (а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше) он, к сожалению, сейчас лезет в ловушку. Он не понимает, с кем имеет дело", - добавил политик.

При этом Бессмертный считает, что президент делает это сам, его никто не направляет.

По словам Бессмертного, у Зеленского есть ошибочная убежденность, что Путин может быть союзником. "Он выглядит сейчас в этом противостоянии как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграет с мышью, а потом ее накажет за это", - резюмировал бывший представитель Украины в Минске.