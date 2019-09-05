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Бессмертный: У нас сейчас де-факто суперпрезидентская республика

Бессмертный: У нас сейчас де-факто суперпрезидентская республика - Фото
Роман Бессмертный (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.09.2019, 07:03

Соавтор Основного закона напомнил о происшествии в первый день новой Верховной Рады, когда Зеленский "приказал" парламенту работать без перерыва

В Украине с приходом новой власти складывается ситуация, когда форма правления сильно смещается с парламентско-президентсткой в суперпрезидентскую. Об этом Bihus.info заявил один из соавторов Конституции Роман Бессмертный.

"У нас де-юре парламентско-президентская, а де-факто - суперпрезидентская республика. Да еще и с двумя правительствами. Мне интересно, как президент разойдется с двумя премьер-министрами - Богданом и Гончаруком?" - сказал он.

Бывший политический переговорщик в минском процессе также напомнил об инциденте в первый день заседания новой Верховной Рады, когда спикер Дмитрий Разумков сказал, что "объявляется пятиминутный перерыв", а президент ему бросил: "Какой перерыв? Давайте работать". Председатель парламента повиновался.

"В нормальном парламентском государстве этого (указаний президента спикеру, - ред.) было бы достаточно, чтобы начать процедуру импичмента. "Господин президент, мы вас уважаем, но тут свои правила", - подчеркнул Бессмертный.

  • 13 августа 2019 года Зеленский уволил Бессмертного из минской контактной группы по Донбассу. Ему быстро подыскали замену.

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