Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Переговоры в Минске. Бессмертного заменил Гребенюк: кто это

Переговоры в Минске. Бессмертного заменил Гребенюк: кто это - Фото
Валерий Гребенюк (Фото: посольство Украины в ЮАР)
21.08.2019, 19:55

Последние пять лет Валерий Гребенюк был дипломатическим советником СБУ

В политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе представителя Украины Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк. Об этом сообщил посредник от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

Валерий Гребенюк родился в 1967 года. 

С 2008 по 2014 гг. был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве.

В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины по вопросам международно-правовых аспектов деятельности спецслужбы и координации работы на дипломатическом направлении. Представитель Украины в Европейском комитете по борьбе с терроризмом (CODEXTER).

  • 13 августа 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Бессмертного.
  • Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала причину. 

Читайте также: "Зеленскому надо снять розовые очки". Интервью Бессмертного - за минуту

Напишите нам
минск роман бессмертный ткг Валерий Гребенюк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 