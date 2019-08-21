Переговоры в Минске. Бессмертного заменил Гребенюк: кто это

Валерий Гребенюк (Фото: посольство Украины в ЮАР)

В политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе представителя Украины Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк. Об этом сообщил посредник от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

Валерий Гребенюк родился в 1967 года.

С 2008 по 2014 гг. был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве.

В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины по вопросам международно-правовых аспектов деятельности спецслужбы и координации работы на дипломатическом направлении. Представитель Украины в Европейском комитете по борьбе с терроризмом (CODEXTER).

13 августа 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Бессмертного.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала причину.

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