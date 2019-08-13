У Зеленского намекнули, что Бессмертный был "неэффективен"

Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский отстранил Романа Бессмертного от участия в минской переговорной группе потому, что представитель Украины в ней Леонид Кучма и команда президента формируют "наиболее эффективную команду" для переговоров в Минске. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире 5 канала.

"Президент делегировал организацию отстаивать позицию Украины в этом сложном процессе переговоров второму президенту Леониду Кучме, и под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках ТКГ в Минске", - сказала Мендель.