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У Зеленского намекнули, что Бессмертный был "неэффективен"

У Зеленского намекнули, что Бессмертный был "неэффективен" - Фото
Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)
13.08.2019, 20:44

У Зеленского заявили, что формируют "наиболее эффективную команду"

Президент Владимир Зеленский отстранил Романа Бессмертного от участия в минской переговорной группе потому, что представитель Украины в ней Леонид Кучма и команда президента формируют "наиболее эффективную команду" для переговоров в Минске. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире 5 канала.

"Президент делегировал организацию отстаивать позицию Украины в этом сложном процессе переговоров второму президенту Леониду Кучме, и под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках ТКГ в Минске", - сказала Мендель.

  • Сегодня Зеленский уволил Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы.
  • По мнению Бессмертного, его увольнение связано не только с последним заявлением о том, что Украина после гибели четверых морпехов в Донбассе должна была приостановить деятельность в Минске до встречи в нормандском формате. Политик сказал, что он постоянно публично высказывал свою точку зрения, которая приходилась "не ко двору".
  • При этом Бессмертный заявил, что ни глава государства, ни его команда не понимают, как действовать в противостоянии президенту РФ Владимиру Путину.
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Владимир Зеленский минск роман бессмертный леонид кучма
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