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Бессмертный об увольнении: Моя позиция оказалась не ко двору

Бессмертный об увольнении: Моя позиция оказалась не ко двору - Фото
Роман Бессмертный (Фото: скриншот 24 канал/YouTube)
13.08.2019, 18:37

Политик сказал, что он постоянно публично высказывал свою точку зрения, объясняя, как следует действовать в тех или иных обстоятельствах

Уволенный сегодня президентом Владимиром Зеленским с должности переговорщика в политичной подгруппе в ТКГ в Минске Роман Бессмертный прокомментировал указ президента. Об этом он рассказал в эфире 24 канала. 

Бессмертный сказал, что обычно президенты объясняли причины, почему они назначают или увольняют людей. Сейчас никто ничего не объясняет.

"Когдя меня назначили, я через некоторое время спросил: "Почему вы так действуете?", потому что это был не единственный случай... Ответ был очень короткий: "У нас нет времени на встречи". Причина очень проста - это ответ на то, как люди могут организовывать процесс".

По мнению Бессмертного, его увольнение связано не только с последним заявлением о том, что Украина, после гибели четверых морпехов в Донбассе, должна была приостановить деятельность в Минске до встречи в нормандском формате.

Политик сказал, что он постоянно публично высказывал свою точку зрения, которая приходилась "не ко двору". Он отмечает, что корректно говорил, как следует действовать в тех или иных обстоятельствах. 

"Начиная с того, что в условиях войны нельзя не проводить военный парад... Не надо звонить Путину, а надо действовать. Резко и последовательно. Я не могу понять позицию, когда Украина - сильная страна, своим народом, обществом - демонстрирует какую-то боязнь по отношению к абсолютно неорганизованной России. Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел", - сказал Бессмертный.

Он резюмировал, что назначать и увольнять - это право президента.

  • Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Бессмертного.
  • 7 августа Зеленский в ответ на убийство четверых морпехов позвонилпрезиденту РФ Владимиру Путину и заявил, что нужно срочно встретиться с лидерами нормандской четверки, "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну".
  • После этого Бессмертный заявил, что реакция Украины должна была быть другой. Он сказал, что Украине нужно было прекращать работу в минской контактной группе до тех пор, пока не будет новой встречи лидеров нормандского формата.

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роман бессмертный Владимир Зеленский увольнение ткг Донбасс
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