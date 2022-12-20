Без срока давности. Суд признал виновной 97-летнюю бывшую сотрудницу концлагеря Штуттгоф
Сегодня, 20 декабря, суд в Германии признал виновной в пособничестве более чем 10 000 убийствам бывшую секретаря нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фурхнер. Об этом сообщает Sky news.
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97-летняя Фурхнер была признана виновной в соучастии в 10 505 убийствах.
Суд над бывшей секретарем коменданта лагеря Пауля-Вернера Хоппе длился более года.
Сегодня утром судья Доминик Гросс вынес приговор.
Он заявил, что подсудимая признана виновной в пособничестве убийству 10 505 человек, а также в пяти случаях покушения на убийство в концлагере Штуттгоф.
Прокуроры утверждают, что Фурхнер помогала руководителям лагеря в систематических убийствах заключенных в период с июня 1943 по апрель 1945 года, выполняя функции стенографистки и машинистки в комендатуре лагеря.
Фурхнер в основном отказывалась отвечать на вопросы во время суда, но в своем заключительном заявлении сказала, что сожалеет о том, что произошло, и сожалеет о том, что она была там в то время.
- В сентябре 2021 года Фурхнер пыталась скрыться от правосудия – 96-летняя подозреваемая сбежала из дома престарелых в городке Квикборн, где она жила. Фурхнер задержали в Гамбурге.
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