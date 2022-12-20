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Без срока давности. Суд признал виновной 97-летнюю бывшую сотрудницу концлагеря Штуттгоф

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 11:52
Без срока давности. Суд признал виновной 97-летнюю бывшую сотрудницу концлагеря Штуттгоф - Фото
Ирмгард Фурхнер (Скриншот видео)

Сегодня, 20 декабря, суд в Германии признал виновной в пособничестве более чем 10 000 убийствам бывшую секретаря нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фурхнер. Об этом сообщает Sky news.

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97-летняя Фурхнер была признана виновной в соучастии в 10 505 убийствах.

Суд над бывшей секретарем коменданта лагеря Пауля-Вернера Хоппе длился более года.

Сегодня утром судья Доминик Гросс вынес приговор.

Он заявил, что подсудимая признана виновной в пособничестве убийству 10 505 человек, а также в пяти случаях покушения на убийство в концлагере Штуттгоф.

Прокуроры утверждают, что Фурхнер помогала руководителям лагеря в систематических убийствах заключенных в период с июня 1943 по апрель 1945 года, выполняя функции стенографистки и машинистки в комендатуре лагеря.

Фурхнер в основном отказывалась отвечать на вопросы во время суда, но в своем заключительном заявлении сказала, что сожалеет о том, что произошло, и сожалеет о том, что она была там в то время.

  • В сентябре 2021 года Фурхнер пыталась скрыться от правосудия – 96-летняя подозреваемая сбежала из дома престарелых в городке Квикборн, где она жила. Фурхнер задержали в Гамбурге.

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Наталія Медведєва
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Штуттгоф Германия военные преступления нацизм концлагерь трибунал Ирмгард Фурхнер
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