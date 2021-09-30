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В Германии 96-летняя бывшая секретарь нацистского концлагеря пыталась бежать от суда

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 23:33
В Германии 96-летняя бывшая секретарь нацистского концлагеря пыталась бежать от суда - Фото
Фото: EPA

Бывшая секретарь нацистского концлагеря Штуттгоф 96-летняя Ирмгард Фурчнер попыталась бежать от суда, который обвиняет ее в соучастии в убийстве 11 000 человек, и была арестована полицией. Об этом сообщает BBC.

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Фурчнер должна была предстать перед судом, но не явилась, поэтому судья выдал ордер на ее арест.

Подсудимая была задержана полицией в Гамбурге через несколько часов после исчезновения из дома престарелых в городке Квикборн. Она вышла из дома рано утром и, вместо того, чтобы отправиться на заседание суда, взяла такси и поехала в Гамбург.

Группа выживших и родственников погибших в Штуттгофе выразила возмущение тем, что ей удалось бежать. "Это демонстрирует невероятное презрение к верховенству закона и выжившим", – заявил Международный комитет Освенцима.

Этот случай считается беспрецедентным, поскольку Фурхнер была гражданским работником в Штуттгофе.

Она работала машинисткой в кабинете коменданта лагеря Пауля-Вернера Хоппе. Согласно обвинению, за два года до окончания войны в 1945 году она знала ключевые подробности того, что происходило в концлагере. Однако в 1954 году, во время суда над Хоппе, она заявила, что ничего не знала об убийствах в Штуттгофе.

Хоппе был приговорен к девяти годам тюремного заключения в 1957 году.

Справка. Около 100 000 человек содержались в Штуттгофе, расположенном недалеко от современного польского города Гданьск. Нацисты убили там около 65 000 человек. Евреев, поляков и пленных советских солдат травили газом, расстреливали, вводили смертельные инъекции, а также морили голодом.

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Вадим Ребрина
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Штуттгоф Германия нацизм вторая мировая
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