"Без США французы бы говорили на немецком". У Трампа не захотели отдавать Статую Свободы
Спикер Белого дома Каролин Ливитт отрицает возможность возвращения Статуи Свободы назад Франции. Об этом она рассказала во время пресс-конференции.
Журналист спросил чиновницу, собирается ли Дональд Трамп вернуть монумент.
"Совершенно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня – напомнить им, что только благодаря Соединенным Штатам Америки французы сейчас не говорят на немецком", – ответила Ливитт, намекая на события Второй мировой войны.
Поэтому, считает спикер, французы "должны быть очень благодарны нашей великой стране".
Накануне французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксман выступил с требованием к Штатам вернуть Статую Свободы. Политик считает, что Америка больше не олицетворяет ценности, побудившие Францию подарить ее.
- Статуя Свободы была открыта в гавани Нью-Йорка в 1886 году в честь столетия американской Декларации независимости как дар французского народа Америке. Ее спроектировал француз Огюст Бартольди.
- В Париже есть копия Статуи Свободы, но гораздо меньшего размера. Находится она на небольшом острове на реке Сена.