"Без США французы бы говорили на немецком". У Трампа не захотели отдавать Статую Свободы
Каролин Ливитт (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Спикер Белого дома Каролин Ливитт отрицает возможность возвращения Статуи Свободы назад Франции. Об этом она рассказала во время пресс-конференции.

Журналист спросил чиновницу, собирается ли Дональд Трамп вернуть монумент.

"Совершенно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня – напомнить им, что только благодаря Соединенным Штатам Америки французы сейчас не говорят на немецком", – ответила Ливитт, намекая на события Второй мировой войны.

Поэтому, считает спикер, французы "должны быть очень благодарны нашей великой стране".

Накануне французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксман выступил с требованием к Штатам вернуть Статую Свободы. Политик считает, что Америка больше не олицетворяет ценности, побудившие Францию подарить ее.

  • Статуя Свободы была открыта в гавани Нью-Йорка в 1886 году в честь столетия американской Декларации независимости как дар французского народа Америке. Ее спроектировал француз Огюст Бартольди.
  • В Париже есть копия Статуи Свободы, но гораздо меньшего размера. Находится она на небольшом острове на реке Сена.
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