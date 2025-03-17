Французский депутат требует от США вернуть Статую Свободы: Вы ее презираете

Рафаэль Глюксман (Фото: x.com/rglucks1)

Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от США вернуть Статую Свободы, так как, по его мнению, Америка больше не олицетворяет ценности, побудившие Францию подарить ее. Об этом сообщает France24.

"Мы подарили ее вам, но, судя по всему, вы ее презираете. Так что здесь, дома, она будет в полном порядке", – заявил депутат на съезде левоцентристского движения Place Publique.

Он заявил, что нужно потребовать от американцев, которые решили "встать на сторону тиранов" и которые уволили исследователей "за требование научной свободы", вернуть Статую Свободы Франции.

Глюксман, выступающий за поддержку Украины, среди прочего раскритиковал сокращение президентом США Дональдом Трампом финансирования американских исследовательских институтов. Отмечается, что это побудило правительство Франции предложить инициативу по привлечению некоторых из них на работу.

"Второе, что мы скажем американцам: "Если вы хотите уволить своих лучших исследователей, если вы хотите уволить всех людей, которые благодаря своей свободе и своему чувству инноваций, своей тяге к исследованиям сделали вашу страну ведущей мировой державой, то мы будем приветствовать их"", – сказал депутат.

Справка. Статуя Свободы была открыта в гавани Нью-Йорка 28 октября 1886 года в честь столетия американской Декларации независимости как дар французского народа Америке. Ее спроектировал француз Огюст Бартольди.

В Париже есть копия Статуи Свободы, но гораздо меньшего размера. Расположена она на небольшом острове на реке Сена.