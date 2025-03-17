Французький депутат вимагає від США повернути Статую Свободи: Ви її зневажаєте
Французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман вимагає від США повернути Статую Свободи, оскільки, на його думку, Америка більше не уособлює цінності, які спонукали Францію подарувати її. Про це повідомляє France24.
"Ми подарували її вам, але, зважаючи на все, ви її зневажаєте. Так що тут, удома, вона буде в повному порядку", – заявив депутат на з'їзді лівоцентристського руху Place Publique.
Він заявив, що потрібно вимагати від американців, які вирішили "встати на бік тиранів" і які звільнили дослідників "за вимогу наукової свободи", повернути Статую Свободи Франції.
Глюксман, який виступає за підтримку України, серед іншого, розкритикував скорочення президентом США Дональдом Трампом фінансування американських дослідницьких інститутів. Зазначається, що це спонукало уряд Франції запропонувати ініціативу щодо залучення деяких із них на роботу.
"Друге, що ми скажемо американцям: "Якщо ви хочете звільнити своїх найкращих дослідників, якщо ви хочете звільнити всіх людей, які завдяки своїй свободі та своєму почуттю інновацій, своєму потягу до досліджень зробили вашу країну провідною світовою державою, то ми вітатимемо їх", – сказав депутат.
У Парижі є копія Статуї Свободи, але набагато меншого розміру. Розташована вона на невеликому острові на річці Сена.
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