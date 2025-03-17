"Без США французи б говорили німецькою". У Трампа не захотіли віддавати Статую Свободи
Речниця Білого дому Каролін Лівітт заперечила можливість повернення Статуї Свободи назад до Франції. Про це вона розповіла під час пресконференції.
Посадовицю запитали, чи збирається Дональд Трамп повернути монумент.
"Абсолютно ні. І моя порада цьому неназваному французькому політику низького рівня – нагадати їм, що лише завдяки Сполученим Штатам Америки французи зараз не розмовляють німецькою ", – відповіла Лівітт, натякаючи на події Другої світової війни.
Тому, вважає речниця, французи "повинні бути дуже вдячні нашій великій країні".
Напередодні французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман виступив з вимогою до Штатів повернути Статую Свободи. Політик вважає, що Америка більше не уособлює цінності, які спонукали Францію подарувати її.
- Статую Свободи було відкрито у гавані Нью-Йорка у 1886 році на честь століття американської Декларації незалежності як дар французького народу Америці. Її спроєктував француз Огюст Бартольді.
- У Парижі є копія Статуї Свободи, але набагато меншого розміру. Розташована вона на невеликому острові на річці Сена.
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