"Без США французи б говорили німецькою". У Трампа не захотіли віддавати Статую Свободи

Речниця адміністрації вважає, що французи "повинні бути дуже вдячні нашій великій країні"

Каролін Лівітт (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заперечила можливість повернення Статуї Свободи назад до Франції. Про це вона розповіла під час пресконференції.

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Посадовицю запитали, чи збирається Дональд Трамп повернути монумент.

"Абсолютно ні. І моя порада цьому неназваному французькому політику низького рівня – нагадати їм, що лише завдяки Сполученим Штатам Америки французи зараз не розмовляють німецькою ", – відповіла Лівітт, натякаючи на події Другої світової війни.

Тому, вважає речниця, французи "повинні бути дуже вдячні нашій великій країні".

Напередодні французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман виступив з вимогою до Штатів повернути Статую Свободи. Політик вважає, що Америка більше не уособлює цінності, які спонукали Францію подарувати її.