Bihus: В день выхода Дубневича из СИЗО его сыну подарили дома

Юрий Дубневич (Фото из Facebook)

8 ноября, в день выхода депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича из СИЗО под залог 90 млн грн, его 20-летний сын Юрий якобы получил ряд ценных подарков, в частности, несколько домов. Об этом говорится в расследовании bihus.info.

Ранее суд арестовал ряд активов, принадлежащих депутату: 57 земельных участков на 14 га во Львовской области, половину здания очистных сооружений, котельную, нежилое здание в селе Зубра, нежилые помещения и квартиру в старом доме во Львове. Однако ряд объектов недвижимости и предприятий было, как утверждают журналисты, выведено из-под ареста и переведено в собственность Юрия Дубневича.

"Жемчужиной коллекции является жилой дом с офисными помещениями на Франко в центре Львова, общей площадью почти 1000 квадратных метров. Также в собственности Юрия Дубневича оказалось элитное жилье на 440 квадратов в том же селе Зубра Львовской и нежилые помещения на Антоновича", - говорится в материале.

Кроме недвижимости Юрий Дубневич и его двоюродный брат Павел якобы получили от родителей - Ярослава и Богдана Дубневичей - бизнес: Агропромышленное предприятие Львовское.

Агропромышленное предприятие Львовское - учредитель Корпорации КРТ. 15 ноября в Госреестр были внесены изменения - корпорация также теперь принадлежит Павлу и Юрию. По версии следствия, именно Корпорация КРТ завышала цены на продукцию на 20% и была посредником при закупках стрелочной продукции между Укрзалізницей и Днепровским стрелочным заводом. А Ярослав Дубневич, будучи председателем транспортного комитета Верховной Рады, якобы способствовал таким закупкам в 2015-2017 годах.

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