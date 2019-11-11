НАБУ перечислило, что нашли в доме и спальне у Богдана Дубневича

Богдан Дубневич (фото - facebook.com/Dubnevych.Bogdan)

Национальное антикоррупционное бюро обыскало дом Богдана Дубневича и обнаружило в спальне экс-нардепа флеш-накопитель предположительно с контактами второго президента Леонида Кучмы. Об этом говорится в материалах суда.

Во время обыска также изъят мобильный телефон iPhone XS, в котором была обнаружена сетевая переписка с различными абонентам. В рабочем кабинете Дубневича найдены два блокнота с записями, которые могут иметь значение для досудебного расследования.

В спальне обнаружен флеш-накопитель, подключаемый к ноутбуку с помощью устройства для блокировки записи без возможности записи на носитель. С помощью спецпрограммы данные на флешке были расшифрованы. На носителе обнаружена папка "Contacts" с файлами, среди которых - "Кучма.сontacts" с номером телефона и датой создания, а также последние изменения в файле за 30 мая 2013 года.

Также детективы обнаружили договоры дарения средств, заключенные между членами семьи Дубневичей, расписки о получении средств, которые были изъяты, поскольку содержат сведения о фактах, подлежащих доказыванию в уголовном производстве.

народный депутат от группы За будущее Ярослав Дубневич подтвердил проведение обысков детективами Национального антикоррупционного бюро в доме его детей и брата экс-нардепа Богдана Дубневича. 29 октября

29 октября детективы НАБУ провели обыски во Львовской области в доме бывшего народного депутата.

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