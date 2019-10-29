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Депутат Дубневич подтвердил обыски детективами НАБУ у его брата

Депутат Дубневич подтвердил обыски детективами НАБУ у его брата - Фото
Ярослав Дубневич (фото - facebook.com.plisko.av)
29.10.2019, 13:21

Нардеп считает, что "ничего интересного и противозаконного" детективы НАБУ при обысках не найдут

Народный депутат от группы За будущее Ярослав Дубневич подтвердил проведение обысков детективами Национального антикоррупционного бюро в доме его детей и брата экс-нардепа Богдана Дубневича. Об этом он написал в Facebook

Он считает, что правоохранители во время обысков "ничего интересного для них и противозаконного не найдут". 

В НАБУ заявляли, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту возможной легализации доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим нардепами. 

  • Ранее сообщалось, что детективы НАБУ проводят обыски в доме Богдана Дубневича. 
  • Ранее в НАПК сообщали, что у Дубневича проверили декларацию и нашли нестыковки.
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Ярослав Дубневич набу Богдан Дубневич
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