Депутат Дубневич подтвердил обыски детективами НАБУ у его брата

Ярослав Дубневич (фото - facebook.com.plisko.av)

Народный депутат от группы За будущее Ярослав Дубневич подтвердил проведение обысков детективами Национального антикоррупционного бюро в доме его детей и брата экс-нардепа Богдана Дубневича. Об этом он написал в Facebook.

Он считает, что правоохранители во время обысков "ничего интересного для них и противозаконного не найдут".

В НАБУ заявляли, что следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту возможной легализации доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим нардепами.