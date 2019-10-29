Детективы НАБУ обыскивают дом экс-нардепа Дубневича

Богдан Дубневич (фото - facebook.com/Dubnevych.Bogdan)

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски во Львовской области в доме бывшего народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Zaxid.net сообщает, что обыски проходят в доме экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Богдана Дубневича.

"Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту возможной легализации доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим нардепами", - говорится в сообщении НАБУ.

По информации следствия, личности, причастные к преступлению, легализировали более 2 млрд гривень, полученных преступным путем.