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Детективы НАБУ обыскивают дом экс-нардепа Дубневича

Детективы НАБУ обыскивают дом экс-нардепа Дубневича - Фото
Богдан Дубневич (фото - facebook.com/Dubnevych.Bogdan)
29.10.2019, 11:36

Местное СМИ первым сообщило об обысках в доме бывшего народного депутата

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски во Львовской области в доме бывшего народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Zaxid.net сообщает, что обыски проходят в доме экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Богдана Дубневича. 

"Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту возможной легализации доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим нардепами", - говорится в сообщении НАБУ. 

По информации следствия, личности, причастные к преступлению, легализировали более 2 млрд гривень, полученных преступным путем. 

  • Ранее в НАПК сообщали, что у Дубневича проверили декларацию и нашли нестыковки.
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набу обыск Богдан Дубневич
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