Бил людей ногами: скандальный полицейский объяснил свои действия

Василий Мельников (фото - скриншот видео)

Полицейский, избивавший активистов у здания Подольского управления полиции Василий Мельников, объяснил свои действия наличием оружия у "людей в масках", пытавшихся войти в здание. Об этом он сказал после выхода из изолятора временного содержания в сопровождении кандидата в президенты Ильи Кивы.

"Люди, которые были в масках, у которых было оружие – пытались пройти в помещение Подольского районного управления, где находится огнестрельное оружие. Когда им говорили о том, чтобы они покинули помещение в связи с тем, что незаконно там находятся, они начали применять силу и силой пытаться зайти…Помимо ножей, баллончиков и пистолетов (у активистов – ред.) могло быть все, что угодно", - сказал он.

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Кроме того, полицейский заявил, что "переживал не только за себя, а и за своих коллег, которые находились в этом управлении". "Пострадал не только я, пострадали еще и другие сотрудники", - сказал он.

Мельников уточнил, что работает в правоохранительных органах с 2006 года и никогда не работал в спецподразделении Беркут. Кроме того, фразу "Ложись, Бандера", по его же словам, кричал не он, поскольку на тот момент еще не вышел из здания.

Кива, внесший сегодня залог в 115 000 грн за Мельникова, сказал, что, в его понимании, "офицер выполнял свою работу", а превысил ли он полномочия – должен решить суд.

Кроме того, кандидат в президенты от Оппозиционного блока Александр Вилкул также заявлял, что внес залог за полицейского.