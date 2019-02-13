Бил людей по голове. Кива внес 115 000 грн залога за полицейского

Фото: facebook.com/kivailya

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Кандидат в президенты Илья Кива внес 115 тысяч гривень в качестве суммы залога за полицейского Василия Мельникова, который ранее был арестован по подозрению в избиении члена националистической организации С14. По крайней мере, об этом Кива написал у себя в Facebook.

"Вношу залог за полицейского Василия Мельникова", - говорится в подписи к трансляции с политиком у банковской кассы.

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9 февраля 2018 года полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с символикой С14, у которых при себе были ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что это их активисты, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?". При задержании произошла потасовка.

Позднее была установлена его личность - Василий Мельников. Его арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в сумме 115 000 грн.

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