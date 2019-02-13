Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.02.2019, 09:42

Бил людей по голове. Кива внес 115 000 грн залога за полицейского

Бил людей по голове. Кива внес 115 000 грн залога за полицейского - Фото
Фото: facebook.com/kivailya

Сегодня утром кандидат в президенты пришел к банковской кассе со 115 тысячами гривень

исправлено
Реклама
Реклама

Кандидат в президенты Илья Кива внес 115 тысяч гривень в качестве суммы залога за полицейского Василия Мельникова, который ранее был арестован по подозрению в избиении члена националистической организации С14. По крайней мере, об этом Кива написал у себя в Facebook.

"Вношу залог за полицейского Василия Мельникова", - говорится в подписи к трансляции с политиком у банковской кассы.

Реклама

9 февраля 2018 года полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с символикой С14, у которых при себе были ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что это их активисты, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?". При задержании произошла потасовка. 

Позднее была установлена его личность - Василий Мельников. Его арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в сумме 115 000 грн.

Смотрите также: "Ты же герой, так бей": появилось видео потасовки С14 и полиции

Отправить:
Распечатать:
Теги: С14, избиение, залог, илья кива, Василий Мельников
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 