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12.02.2019, 18:20

Избивавший активистов полицейский арестован

Избивавший активистов полицейский арестован - Фото
Василий Мельников (фото - Facebook С14)

Полицейский Василий Мельников, который подозревается в избиении представителя С14, арестован на два месяца

исправлено
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Печерский суд Киева сегодня, 12 февраля, избрал меру пресечения полицейскому, которого подезревают в избиении активиста С14. Об этом С14 сообщает у себя в Facebook.

Имя полицейского – Мельников Василий Николаевич. Суд постановил арестовать его на два месяца.

Мельникова арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в сумме 115 000 грн.

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Напомним, 9 февраля полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. В С14 сообщили, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк". Во время задержания прозошла потасовка. Один из полицейских во время драки кричал "Ложись, бандера".

Ранее о том, что личность этого полицейского установлена, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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Теги: С14, избиение, Екатерина Гандзюк, Василий Мельников
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