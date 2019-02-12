Избивавший активистов полицейский арестован

Василий Мельников (фото - Facebook С14)

исправлено

Печерский суд Киева сегодня, 12 февраля, избрал меру пресечения полицейскому, которого подезревают в избиении активиста С14. Об этом С14 сообщает у себя в Facebook.



Имя полицейского – Мельников Василий Николаевич. Суд постановил арестовать его на два месяца.

Мельникова арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в сумме 115 000 грн.

Реклама

Напомним, 9 февраля полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. В С14 сообщили, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк". Во время задержания прозошла потасовка. Один из полицейских во время драки кричал "Ложись, бандера".

Ранее о том, что личность этого полицейского установлена, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.