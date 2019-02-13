Бил по голове. Вилкул вслед за Кивой заявил: тоже внес залог

Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Кандидат в президенты от Оппозиционного блока Александр Вилкул утверждает, что внес залог за полицейского, которого арестовали по подозрению в избиении члена организации С14. Об этом сообщила пресс-служба Оппоблока, неправильно при этом указав фамилию полицейского.





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У себя в Facebook Вилкул тоже заявил об этом. "Я внес 115 тыс грн залога за полицейского Василия Мельникова. Того, самого, который "ложись, Бандера", - написал он.

В конце поста он снова указал неправильную фамилию.



Вот этот документ. В нем указана сумма 116 000 грн.



Два часа назад другой кандидат в президенты, Илья Кива, сообщил у себя в Facebook, что внес 115 000 грн в качестве суммы залога за полицейского. Он опубликовал соответствующее видео.

В пресс-службе суда в ответ на вопрос LIGA.net о том, кто же все-таки внес залог, сообщили, что вообще ничего не знают о залогах и что для того, чтобы выяснить это, нужно приехать в суд.

9 февраля 2018 года полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с символикой С14, у которых при себе были ножи, газовые баллончики и пистолет. В С14 заявили, что это их активисты, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?". При задержании произошла потасовка.

Позднее была установлена его личность - Василий Мельников. Его арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог.

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