Билецкий говорит, что о подготовке своей ликвидации узнал от СБУ

Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Национальный корпус, депутат Андрей Билецкий заявил, что информацию о якобы планах президента Петра Порошенко по физическому устранению лидеров Нацкорпуса получил от своих "боевых товарищей" из СБУ. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

Журналистка спросила у Билецкого, не является ли его заявление о подготовке покушения "эмоциями".

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"Это абсолютно четкие данные, которые мы получили от наших, скажем так, боевых товарищей с СБУ, с которыми мы имели дело на фронте в 2014, 2015, 2016 годах. Я этим людям абсолютно доверяю и уверен, что эти факты правдивы", - сказал лидер Нацкорпуса.

11 марта Билецкий заявил, что Порошенко посредством СБУ якобы готовит физическое устранение лидеров "азовского движения", в том числе его.

В Службе безопасности заявили, что с удивлением ознакомились с заявлением Билецкого. СБУ официально обратилась к ГБР с просьбой зарегистрировать соответствующее уголовное производство.