Битва на 208-м округе. Ляшко и Гунько идут нога в ногу за 20% протоколов до конца подсчета

Кандидаты-лидеры на округе в Черниговской области обвиняют друг друга в фальсификации результатов довыборов в Верховную Раду

После обработки почти 80% протоколов на 208-м одномандатном округе в Черниговской области на довыборах в Раду лидер Радикальной партии Олег Ляшко минимально уступает кандидату от Слуги народа Анатолию Григорьевичу Гунько. Отчество кандидата указано потому, что на округе избирались еще два Гунько, один из них – также Анатолий Гунько.

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Гунько пока что набирает 33,4% поддержки, Ляшко – 32,2%. Вчера в какой-то момент лидером гонки стал кандидат-радикал, но затем "слуга народа" снова вышел вперед.

Ляшко вчера призвал "все политсилы осудить фальсификации и подкуп на выборах", обвинив Гунько в "массовой скупке голосов".

Гунько парировал тем, что "подкупленные Ляшко члены ОИК" якобы задерживают подсчет результатов "с целью реализовать фальсификации на еще не сданных участках во время уточнения результатов".

После сильного отставания в начале подсчета протоколов резко выросли показатели самовыдвиженки Людмилы Давиденко, вдовы погибшего нардепа Валерия Давыденко. Он по-прежнему идет на третьем месте с 27%, но уступает лидерам уже немного. После смерти депутата за место в парламенте на округе соперничали 18 кандидатов.

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На этом округе в выборах приняли участие еще два Гунько, оба самовыдвиженцы: некто Анатолий Николаевич Гунько набирает 2,9% голосов, а Игорь Витальевич Гунько – 1,4%. Использование однофамильцев – распространенная тактика оттягивания голосов у электората соперника.

В первом туре президентских выборов 2019 года Ляшко на этом округе был третьим, получив 17,79% (у президента Зеленского было 21,75%, у лидера Батькивщины Тимошенко - 23,54%).

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Евгений Пилипенко

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