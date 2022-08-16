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"Благодарность" от Буданова. ГУР потроллило военкора РФ, который навел на штаб ЧВК Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 17:16
Кирилл Буданов (скриншот из видео Sky News)2

Главное управление разведки Минобороны опубликовало "благодарность" российскому пропагандисту, который "засветил" в сети фото штаба частной военной компании Вагнера во временно оккупированной Попасной.

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В прошлый понедельник, 8 августа российский военкор Сергей Среда написал в своем Telegram пост о том, что он прибыл в Попасную и заехал в штаб "вагнеровцев". Там, по его словам, его "встретили как родного" и "рассказали несколько забавных историй". Вечером 14 августа стало известно об ударе по базе "вагнеровцев".

Сегодня украинская разведка опубликовала "народное творчество" – "благодарность" якобы от начальника ГУР Кирилла Буданова военкору Среде "за содействие и сотрудничество в предоставлении помощи украинской армии, активную гражданскую позицию в борьбе за независимость Украины".

"Благодарность" от Буданова. ГУР потроллило военкора РФ, который навел на штаб ЧВК Вагнера
  • 15 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ нанесли удар по штабу ЧВК Вагнера во временно оккупированной Попасной, а наводчиком стал один из российских пропагандистов. 

Читайте также: Против Украины воюют 5000 "вагнеровцев", их регулярно приезжает проверять Уткин – разведка

Оксана Житнюк
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военкор разведка гур Попасная Вагнер Кирилл Буданов сергей среда
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