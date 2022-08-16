"Благодарность" от Буданова. ГУР потроллило военкора РФ, который навел на штаб ЧВК Вагнера

Главное управление разведки Минобороны опубликовало "благодарность" российскому пропагандисту, который "засветил" в сети фото штаба частной военной компании Вагнера во временно оккупированной Попасной.

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В прошлый понедельник, 8 августа российский военкор Сергей Среда написал в своем Telegram пост о том, что он прибыл в Попасную и заехал в штаб "вагнеровцев". Там, по его словам, его "встретили как родного" и "рассказали несколько забавных историй". Вечером 14 августа стало известно об ударе по базе "вагнеровцев".

Сегодня украинская разведка опубликовала "народное творчество" – "благодарность" якобы от начальника ГУР Кирилла Буданова военкору Среде "за содействие и сотрудничество в предоставлении помощи украинской армии, активную гражданскую позицию в борьбе за независимость Украины".

15 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ нанесли удар по штабу ЧВК Вагнера во временно оккупированной Попасной, а наводчиком стал один из российских пропагандистов.

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Оксана Житнюк

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