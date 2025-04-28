Блэкауты в Европе. Топ-чиновник ЕС заявил, что сейчас нет никаких признаков кибератаки
Пока нет никаких признаков, что массовые блэкауты в Европе произошли из-за кибератаки, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.
Чиновник сообщил, что поддерживает связь с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Португалии Луишем Монтенегро по поводу массовых отключений электроэнергии в этих странах.
Кошта отметил, что операторы сетей в Испании и Португалии работают над выяснением причины блэкаутов и возобновлением энергоснабжения.
"Пока нет никаких признаков кибератаки", – отметил еврочиновник.
- 28 апреля, около 12:00 по местному времени, на Пиренейском полуострове произошло массовое отключение электроэнергии. Блэкауты коснулись Португалии, материковой части Испании, Андорры и южных районов Франции.
- Испанская частично государственная корпорация Red Eléctrica через два часа после начала блэкаутов заявила, что отключение электроэнергии является "исключительным и абсолютно экстраординарным" и что на его устранение потребуется от шести до десяти часов.
- Глава Минэнерго сообщил, что Украина предложила странам Европы помощь в борьбе с массовыми блэкаутами.