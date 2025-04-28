Блэкауты в Европе. Топ-чиновник ЕС заявил, что сейчас нет никаких признаков кибератаки
Антониу Кошта (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Пока нет никаких признаков, что массовые блэкауты в Европе произошли из-за кибератаки, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

Чиновник сообщил, что поддерживает связь с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Португалии Луишем Монтенегро по поводу массовых отключений электроэнергии в этих странах.

Кошта отметил, что операторы сетей в Испании и Португалии работают над выяснением причины блэкаутов и возобновлением энергоснабжения.

"Пока нет никаких признаков кибератаки", – отметил еврочиновник.

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