Блэкауты в Европе. Топ-чиновник ЕС заявил, что сейчас нет никаких признаков кибератаки

Операторы сетей в Испании и Португалии работают над выяснением причин блэкаутов и возобновлением энергоснабжения, отметил Кошта

Антониу Кошта (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Пока нет никаких признаков, что массовые блэкауты в Европе произошли из-за кибератаки, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

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Чиновник сообщил, что поддерживает связь с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Португалии Луишем Монтенегро по поводу массовых отключений электроэнергии в этих странах.

Кошта отметил, что операторы сетей в Испании и Португалии работают над выяснением причины блэкаутов и возобновлением энергоснабжения.

"Пока нет никаких признаков кибератаки", – отметил еврочиновник.

28 апреля, около 12:00 по местному времени, на Пиренейском полуострове произошло массовое отключение электроэнергии. Блэкауты коснулись Португалии, материковой части Испании, Андорры и южных районов Франции.

Испанская частично государственная корпорация Red Eléctrica через два часа после начала блэкаутов заявила, что отключение электроэнергии является "исключительным и абсолютно экстраординарным" и что на его устранение потребуется от шести до десяти часов.

Глава Минэнерго сообщил, что Украина предложила странам Европы помощь в борьбе с массовыми блэкаутами.