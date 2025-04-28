Блекаути в Європі. Топчиновник ЄС заявив, що зараз немає жодних ознак кібератаки
Антоніу Кошта (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Наразі немає жодних ознак, що масові блекаути у Європі сталися через кібератаку, повідомив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Чиновник повідомив, що підтримує зв'язок з прем'єр-міністрами Іспанії Педро Санчесом та Португалії Луїшем Монтенегро щодо масових відключень електроенергії у цих країнах.

Кошта зазначив, що оператори мереж в Іспанії та Португалії працюють над з'ясуванням причини блекаутів та відновленням енергопостачання.

"Наразі немає жодних ознак кібератаки", – зауважив єврочиновник.

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