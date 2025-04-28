Блекаути в Європі. Топчиновник ЄС заявив, що зараз немає жодних ознак кібератаки

Оператори мереж в Іспанії та Португалії працюють над з'ясуванням причин блекаутів та відновленням енергопостачання, зауважив Кошта

Антоніу Кошта (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Наразі немає жодних ознак, що масові блекаути у Європі сталися через кібератаку, повідомив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Чиновник повідомив, що підтримує зв'язок з прем'єр-міністрами Іспанії Педро Санчесом та Португалії Луїшем Монтенегро щодо масових відключень електроенергії у цих країнах.

Кошта зазначив, що оператори мереж в Іспанії та Португалії працюють над з'ясуванням причини блекаутів та відновленням енергопостачання.

"Наразі немає жодних ознак кібератаки", – зауважив єврочиновник.

28 квітня, близько 12:00 за місцевим часом, на Піренейському півострові сталося масове відключення електроенергії. Блекаути зачепили Португалію, материкову частину Іспанії, Андорру та південні райони Франції.

Іспанська частково державна корпорація Red Eléctrica через дві години після початку блекаутів заявила, що відключення електроенергії є "винятковим й абсолютно екстраординарним" і що на його усунення знадобиться від шести до десяти годин.

Голова Міненерго повідомив, що Україна запропонувала країнам Європи допомогу у боротьбі з масовими блекаутами.