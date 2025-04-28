Блекаути в Європі. Топчиновник ЄС заявив, що зараз немає жодних ознак кібератаки
Наразі немає жодних ознак, що масові блекаути у Європі сталися через кібератаку, повідомив голова Європейської ради Антоніу Кошта.
Чиновник повідомив, що підтримує зв'язок з прем'єр-міністрами Іспанії Педро Санчесом та Португалії Луїшем Монтенегро щодо масових відключень електроенергії у цих країнах.
Кошта зазначив, що оператори мереж в Іспанії та Португалії працюють над з'ясуванням причини блекаутів та відновленням енергопостачання.
"Наразі немає жодних ознак кібератаки", – зауважив єврочиновник.
- 28 квітня, близько 12:00 за місцевим часом, на Піренейському півострові сталося масове відключення електроенергії. Блекаути зачепили Португалію, материкову частину Іспанії, Андорру та південні райони Франції.
- Іспанська частково державна корпорація Red Eléctrica через дві години після початку блекаутів заявила, що відключення електроенергії є "винятковим й абсолютно екстраординарним" і що на його усунення знадобиться від шести до десяти годин.
- Голова Міненерго повідомив, що Україна запропонувала країнам Європи допомогу у боротьбі з масовими блекаутами.