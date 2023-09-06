Блинкен объявил о выделении США еще более $1 млрд помощи для Украины
06.09.2023, 22:25
Энтони Блинкен (Фото: EPA)
США предоставят Украине дополнительную помощь на $1 млрд. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи от Штатов стоимостью более $1 млрд. Более $650 млн из этой суммы – помощь в сфере безопасности.
Он отметил, что выделенные Штатами средства "существенно усилят" противовоздушную оборону Украины и "разные сферы".
По его словам, $300 млн пойдут на то, чтобы "усилить закон и право на освобожденных территориях", на бюджетную помощь и прочее.
"И мы предоставляем критическую помощь в разминировании", – добавил Блинкен.
- Сегодня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $175 млн. В него включены снаряды с обедненным ураном для танков Аbrams.
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