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Блінкен оголосив про виділення США ще понад $1 млрд допомоги для України

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 22:25
Блінкен оголосив про виділення США ще понад $1 млрд допомоги для України - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

США нададуть Україні додаткову допомогу на $1 млрд. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Блінкен анонсував новий пакет військової допомоги від Штатів вартістю понад $1 млрд. Понад $650 млн із цієї суми – допомога у безпековій сфері.

Він зазначив, що виділені Штатами кошти "істотно посилять" протиповітряну оборону України та "різні сфери".

За його словами, $300 млн підуть на те, щоб "посилити закон та право на звільнених територіях", на бюджетну допомогу та інше.

"І ми надаємо критичну допомогу у розмінуванні", – додав Блінкен.

  • Сьогодні США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $175 млн. До нього включено снаряди із збідненим ураном для танків Аbrams.
Оксана Житнюк
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