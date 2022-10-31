Блинкен поговорил с главой МИД Китая. В повестке – отношения США и КНР, война РФ в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщает пресс-служба Госдепа.

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Отмечается, что собеседники обсудили необходимость поддержания открытых линий связи и "ответственного управления" отношениями США и Китая.

Блинкен поднял вопрос о войне России против Украины и угрозах, которые она представляет для глобальной безопасности и экономической стабильности.

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Также он отметил ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности на Гаити.

Других деталей разговора пока не раскрывают. МИД Китая своего релиза пока также не опубликовал.

27 октября переизбранный на третий срок лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности "ладить" с США. Президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон не ищет с Китаем конфликта.

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Марко Сировой

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