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Блинкен поговорил с главой МИД Китая. В повестке – отношения США и КНР, война РФ в Украине

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 07:12
Блинкен поговорил с главой МИД Китая. В повестке – отношения США и КНР, война РФ в Украине - Фото
Энтони Блинкен (фото — EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщает пресс-служба Госдепа.

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Отмечается, что собеседники обсудили необходимость поддержания открытых линий связи и "ответственного управления" отношениями США и Китая.

Блинкен поднял вопрос о войне России против Украины и угрозах, которые она представляет для глобальной безопасности и экономической стабильности.

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Также он отметил ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности на Гаити.

Других деталей разговора пока не раскрывают. МИД Китая своего релиза пока также не опубликовал.

  • 27 октября переизбранный на третий срок лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности "ладить" с США. Президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон не ищет с Китаем конфликта.

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Марко Сировой
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МИД Китая война госдеп ван и Энтони Блинкен
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