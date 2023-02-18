Блинкен: Посмотрите, что Путин сделал со своей страной. Потери армии РФ – около 200 000

Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины около 200 000 своих военных, а из РФ уехали более 1 млн россиян, пытаясь избежать мобилизации. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Посмотрите, что произошло, что Путин сделал со своей страной. Около 200 000 российских жертв в Украине за прошлый год. Более миллиона россиян, которые покинули страну, потому что не хотят быть частью этой войны", – отметил Блинкен.

Также, по его словам, тысячи компаний заморозили свой бизнес в России.

Он подчеркнул что и украинцы, и Запад сейчас объединены как никогда.

"Путин думал, что разделил НАТО, но произошло прямо противоположное. За свою 30-летнюю политическую карьеру я никогда не видел такого сильного и сплоченного Альянса, который так готов принимать новых членов", – сказал Блинкен.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки украинские силы уничтожили более 1000 россиян. Суммарные потери армии РФ с начала большой войны превышают 142 000 убитыми.

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Оксана Житнюк

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