Блинкен прогнозирует "сезон открытых дверей" во всем мире, если дать РФ захватить Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если бы России было позволено запугивать Украину, вторгаться и захватывать территории, не получая сопротивления в ответ, то это был бы "сезон открытых дверей" во всем мире. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор, сообщает Reuters.

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"Если мы позволим большой стране запугивать меньшую, просто вторгаться в нее и захватывать ее территорию, тогда начнется сезон открытых дверей не только в Европе, но и во всем мире", – сказал Блинкен.

Он добавил, что Штаты считают важным противостоять России, поскольку ее агрессия против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы.

Пандор сказала, что никто в Южной Африке не поддерживал войну РФ против Украины, но предписания международного права не применялись равномерно.

"Мы должны быть в равной степени обеспокоены как тем, что происходит с народом Палестины, так и тем, что происходит с народом Украины", – сказала она.

В марте 2022-го Южная Африка воздержалась от голосования в Организации Объединенных Наций за резолюцию об осуждении вторжения РФ в Украину.

Сегодня США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд. В него вошли боеприпасы для HIMARS и NASAMS, переносные ракетно-зенитные комплексы Javelin, бронированные авто и другое оружие. Блинкен отметил, что это рекордная сумма.

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Оксана Житнюк

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