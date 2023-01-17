Блинкен в начале февраля посетит Китай. На повестке дня война РФ против Украины – Politico

На 5-6 февраля запланирован визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, где он встретится со своим коллегой, министром иностранных дел Китая Цинь Ганем. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских дипломатов.

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Поездка Блинкена в Китай является продолжением встречи президента США Джо Байдена с верховным лидером Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре, на которой Байден пообещал "поддерживать открытые линии связи" с Пекином.

Издание пишет, что визит является проверкой того, проложила ли встреча Байдена и Си путь к более продуктивным американо-китайским отношениям в то время, когда они становятся все более напряженными из-за различных вопросов, от Тайваня и торговой политики до опасений США по поводу ситуации с правами человека в Пекине.

"Иногда американо-китайские отношения должны стать опасно плохими, прежде чем два правительства смогут приложить больше усилий для улучшения отношений", — сказала Сьюзан Ширк, бывшая заместитель помощника госсекретаря.

Ни Государственный департамент, ни правительство Китая не обнародовали подробностей предстоящего визита Блинкена в Пекин. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос издания о комментарии. Но официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в прошлом месяце, что "на повестке дня будет война России против Украины".

Блинкен также, вероятно, будет настаивать на отмене приостановки двусторонних контактов на высоком уровне, в том числе в области сотрудничества в борьбе с наркотиками и военного диалога, которую Пекин ввел в августе в отместку за поездку тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с этим вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщили Financial Times, что Москва якобы не информировала Пекин о намерении полномасштабно вторгнуться в Украину до того, как российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о нападении. Теперь КНР осознает, что РФ, вероятно, не победит Украину и выйдет из войны ослабленной, отмечается в статье.

Вадим Ребрина

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