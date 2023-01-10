"Путин сошел с ума". Китай теперь понимает, что Россия вряд ли победит Украину – FT

Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с этим вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщили Financial Times, что Москва якобы не информировала Пекин о намерении полномасштабно вторгнуться в Украину до того, как российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о нападении. Теперь КНР осознает, что РФ, вероятно, не победит Украину и выйдет из войны ослабленной, отмечается в статье.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Это, подчеркивают в издании, "расходится с впечатлением, созданным совместным заявлением Китая и России о 4 февраля" – после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с Путиным в Пекине, то есть за 20 дней до вторжения. В заявлении речь идет о том, что "китайско-российское сотрудничество не знает границ <...> запретных зон нет".

Журналисты напомнили, что стенограмма разговора лидеров не была обнародована, – "поэтому неясно, что именно произошло между Си и Путиным".

"Однако один чиновник сообщил FT, что ближе всего Путин подошел к тому, чтобы проинформировать Си [о вторжении], когда он сказал, что Россия "не исключает принятия любых возможных мер, если восточноукраинские сепаратисты нападут на российскую территорию и вызовут гуманитарные катастрофы", – приводит издание цитату. О каком нападении каких "восточноукраинских сепаратистов" на Россию идет речь, неизвестно.

По словам чиновника, это было воспринята китайской стороной "как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства, а не тотального вторжения".

Читайте также: В Китае назначили нового главу МИД – это их бывший посол в Вашингтоне

Также, по словам других китайских официальных лиц, еще одним свидетельством в поддержку непонимания Китая намерений Путина перед 24 февраля 2022 года является понижение в должности в июне Лэ Юйчэна, на тот момент замглавы МИД КНР и главного эксперта ведомства по России. Ранее ему прочили кресло главы МИД, а сейчас он занимает пост замглавы Нацадминистрации радио и ТВ.

"Лэ был понижен в должности на два уровня старшинства. Он был признан виновным в провале разведывательных данных о вторжении России", — сказал один собеседник, знакомый с этим вопросом.

Другой анонимный китайский чиновник заявил, что "Путин сошел с ума. <...> Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен просто следовать за Россией".

FT пишет, что Китай "теперь понимает вероятность того, что России не удастся одолеть Украину", и РФ выйдет из войны "второстепенной державой", которая, по словам китайских официальных лиц, значительно ослабла в экономическом и дипломатическом отношении на мировой арене.

Читайте также: Китай, как мы понимаем, не передаст РФ никакого вооружения. Иран ракеты не дал — Буданов

"Кроме того, несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частных беседах некоторые китайские официальные лица выражают, по крайней мере, некоторое недоверие к самому Путину", – отметили в издании.

Сейчас Китай намерен придерживаться стратегии, направленной на ослабление чувства изоляции и предотвращение еще большего сближения Европы с США, пишут журналисты со ссылкой на экспертов и источники.

"По словам китайских и европейских официальных лиц, главная уловка Пекина состоит в том, чтобы попытаться убедить евроколлег в том, что он готов использовать тесные отношения с Москвой, чтобы удержать Путина от применения ядерного оружия", – говорится в статье.

По словам китайских чиновников, еще один аспект этой стратегии Пекина – позиционирование себя не только как потенциального миротворца, но и как страну, готовую прилагать усилия к послевоенному восстановлению Украины.

Читайте также: Госдеп США – Китаю: Те, кто поддержат Кремль, останутся на неправильной стороне истории

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.