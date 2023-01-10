UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Путин сошел с ума". Китай теперь понимает, что Россия вряд ли победит Украину – FT

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 14:42
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA-EFE/ANDRE COELHO)

Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с этим вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщили Financial Times, что Москва якобы не информировала Пекин о намерении полномасштабно вторгнуться в Украину до того, как российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о нападении. Теперь КНР осознает, что РФ, вероятно, не победит Украину и выйдет из войны ослабленной, отмечается в статье. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Это, подчеркивают в издании, "расходится с впечатлением, созданным совместным заявлением Китая и России о 4 февраля" – после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с Путиным в Пекине, то есть за 20 дней до вторжения. В заявлении речь идет о том, что "китайско-российское сотрудничество не знает границ <...> запретных зон нет".

Журналисты напомнили, что стенограмма разговора лидеров не была обнародована, – "поэтому неясно, что именно произошло между Си и Путиным".

"Однако один чиновник сообщил FT, что ближе всего Путин подошел к тому, чтобы проинформировать Си [о вторжении], когда он сказал, что Россия "не исключает принятия любых возможных мер, если восточноукраинские сепаратисты нападут на российскую территорию и вызовут гуманитарные катастрофы", – приводит издание цитату. О каком нападении каких "восточноукраинских сепаратистов" на Россию идет речь, неизвестно.

По словам чиновника, это было воспринята китайской стороной "как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства, а не тотального вторжения".

Читайте также: В Китае назначили нового главу МИД – это их бывший посол в Вашингтоне 

Также, по словам других китайских официальных лиц, еще одним свидетельством в поддержку непонимания Китая намерений Путина перед 24 февраля 2022 года является понижение в должности в июне Лэ Юйчэна, на тот момент замглавы МИД КНР и главного эксперта ведомства по России. Ранее ему прочили кресло главы МИД, а сейчас он занимает пост замглавы Нацадминистрации радио и ТВ.

"Лэ был понижен в должности на два уровня старшинства. Он был признан виновным в провале разведывательных данных о вторжении России", — сказал один собеседник, знакомый с этим вопросом.

Другой анонимный китайский чиновник заявил, что "Путин сошел с ума. <...> Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен просто следовать за Россией".

FT пишет, что Китай "теперь понимает вероятность того, что России не удастся одолеть Украину", и РФ выйдет из войны "второстепенной державой", которая, по словам китайских официальных лиц, значительно ослабла в экономическом и дипломатическом отношении на мировой арене.

Читайте также: Китай, как мы понимаем, не передаст РФ никакого вооружения. Иран ракеты не дал — Буданов

"Кроме того, несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частных беседах некоторые китайские официальные лица выражают, по крайней мере, некоторое недоверие к самому Путину", – отметили в издании.

Сейчас Китай намерен придерживаться стратегии, направленной на ослабление чувства изоляции и предотвращение еще большего сближения Европы с США, пишут журналисты со ссылкой на экспертов и источники.

"По словам китайских и европейских официальных лиц, главная уловка Пекина состоит в том, чтобы попытаться убедить евроколлег в том, что он готов использовать тесные отношения с Москвой, чтобы удержать Путина от применения ядерного оружия", – говорится в статье.

По словам китайских чиновников, еще один аспект этой стратегии Пекина – позиционирование себя не только как потенциального миротворца, но и как страну, готовую прилагать усилия к послевоенному восстановлению Украины.

Читайте также: Госдеп США – Китаю: Те, кто поддержат Кремль, останутся на неправильной стороне истории

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай война геополитика вторжение ось зла
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 