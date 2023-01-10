"Путин сошел с ума". Китай теперь понимает, что Россия вряд ли победит Украину – FT
Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с этим вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщили Financial Times, что Москва якобы не информировала Пекин о намерении полномасштабно вторгнуться в Украину до того, как российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о нападении. Теперь КНР осознает, что РФ, вероятно, не победит Украину и выйдет из войны ослабленной, отмечается в статье.
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Это, подчеркивают в издании, "расходится с впечатлением, созданным совместным заявлением Китая и России о 4 февраля" – после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с Путиным в Пекине, то есть за 20 дней до вторжения. В заявлении речь идет о том, что "китайско-российское сотрудничество не знает границ <...> запретных зон нет".
Журналисты напомнили, что стенограмма разговора лидеров не была обнародована, – "поэтому неясно, что именно произошло между Си и Путиным".
"Однако один чиновник сообщил FT, что ближе всего Путин подошел к тому, чтобы проинформировать Си [о вторжении], когда он сказал, что Россия "не исключает принятия любых возможных мер, если восточноукраинские сепаратисты нападут на российскую территорию и вызовут гуманитарные катастрофы", – приводит издание цитату. О каком нападении каких "восточноукраинских сепаратистов" на Россию идет речь, неизвестно.
По словам чиновника, это было воспринята китайской стороной "как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства, а не тотального вторжения".
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Также, по словам других китайских официальных лиц, еще одним свидетельством в поддержку непонимания Китая намерений Путина перед 24 февраля 2022 года является понижение в должности в июне Лэ Юйчэна, на тот момент замглавы МИД КНР и главного эксперта ведомства по России. Ранее ему прочили кресло главы МИД, а сейчас он занимает пост замглавы Нацадминистрации радио и ТВ.
"Лэ был понижен в должности на два уровня старшинства. Он был признан виновным в провале разведывательных данных о вторжении России", — сказал один собеседник, знакомый с этим вопросом.
Другой анонимный китайский чиновник заявил, что "Путин сошел с ума. <...> Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен просто следовать за Россией".
FT пишет, что Китай "теперь понимает вероятность того, что России не удастся одолеть Украину", и РФ выйдет из войны "второстепенной державой", которая, по словам китайских официальных лиц, значительно ослабла в экономическом и дипломатическом отношении на мировой арене.
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"Кроме того, несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частных беседах некоторые китайские официальные лица выражают, по крайней мере, некоторое недоверие к самому Путину", – отметили в издании.
Сейчас Китай намерен придерживаться стратегии, направленной на ослабление чувства изоляции и предотвращение еще большего сближения Европы с США, пишут журналисты со ссылкой на экспертов и источники.
"По словам китайских и европейских официальных лиц, главная уловка Пекина состоит в том, чтобы попытаться убедить евроколлег в том, что он готов использовать тесные отношения с Москвой, чтобы удержать Путина от применения ядерного оружия", – говорится в статье.
По словам китайских чиновников, еще один аспект этой стратегии Пекина – позиционирование себя не только как потенциального миротворца, но и как страну, готовую прилагать усилия к послевоенному восстановлению Украины.
- На рубеже 2022/2023 годов в США смоделировали исход гипотетической битвы за Тайвань: тысячи жертв, Китай проиграет.
- В те же дни посол Китая в ЕС заявил, что "мы не хотим выбирать между такими нашими друзьями, как Россия и Украина".
- В первые дни 2023-го Путин пригласил Си в Россию; в МИД Китая не подтвердили визит и заявили о "дружбе".
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