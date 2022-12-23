Посол Китая в ЕС: Мы не хотим выбирать между такими нашими друзьями, как Россия и Украина

Китай не хочет делать выбор между такими своими друзьями, как Россия и Украина, заявил посол Китая при Евросоюзе Фу Цун в интервью South China Morning Post.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Посол сказал, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину Китай "оказался в очень трудном положении", поскольку не хочет "делать выбор между друзьями".

Фу Цун, который ранее работал в должности директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР и только что назначен послом при Европейском Союзе, признал, что "кризис в Украине становится проблемой для наших двусторонних отношений с ЕС" даже помимо желания Пекина.

Китай принципиально не называет крупнейшую за много десятилетий войну в Европе войной, а использует термин "украинский кризис" или "кризис в Украине", – так же, как и пропаганда России.

Официальный Пекин не осудил ни агрессию РФ, а также ни одного из многочисленных военных преступлений ее армии: все это в позиции государства и информационном пространстве КНР просто игнорируют. Периодически спикеры Китая в начале российской войны на уничтожение Украины и ее народа обвиняют именно США и НАТО – то есть, делают то же, что и Москва.

Между тем, по доступной информации, Китай не оказывает РФ военную помощь в этой войне.

В ЕС в конце ноября 2022 года заявили – "то, какими будут отношения с Китаем, ознаменует историю этого столетия".

Читайте также: Генсек НАТО предостерег Запад от новых зависимостей, "особенно от Китая"

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.