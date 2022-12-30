UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдеп США Китаю: Те, кто поддержат Кремль, останутся на неправильной стороне истории

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 22:52
Госдеп США Китаю: Те, кто поддержат Кремль, останутся на неправильной стороне истории - Фото
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Китай утверждает, что сохраняет нейтралитет, но его действия ясно показывают, что он по-прежнему выстраивает тесные связи с Россией. Об этом представитель Государственного департамента США сказал CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Представитель Госдепа выразил обеспокоенность в связи с "союзом Китая с Россией, поскольку Москва продолжает свое жестокое и незаконное вторжение в Украину". Заявление было сделано после сегодняшних переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.

Представитель Госдепа добавил, что США внимательно наблюдают за действиями Пекина, и что "все, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории".

"Пекин утверждает, что он якобы сохраняет нейтралитет, но его поступки ясно показывают, что он по-прежнему вкладывается в тесные связи с Россией", — сказал чиновник.

Он также сообщил, что США и ЕС предупредили КНР о последствиях оказания России военной помощи в ее войне против Украины или оказании ей систематической помощи для обхода санкций.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Си Цзиньпин сказал Медведеву, что КНР "продвигает мир и переговоры" и хочет работать с РФ 

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай владимир путин си цзиньпин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 