Госдеп США Китаю: Те, кто поддержат Кремль, останутся на неправильной стороне истории

Китай утверждает, что сохраняет нейтралитет, но его действия ясно показывают, что он по-прежнему выстраивает тесные связи с Россией. Об этом представитель Государственного департамента США сказал CNN.

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Представитель Госдепа выразил обеспокоенность в связи с "союзом Китая с Россией, поскольку Москва продолжает свое жестокое и незаконное вторжение в Украину". Заявление было сделано после сегодняшних переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.

Представитель Госдепа добавил, что США внимательно наблюдают за действиями Пекина, и что "все, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории".

"Пекин утверждает, что он якобы сохраняет нейтралитет, но его поступки ясно показывают, что он по-прежнему вкладывается в тесные связи с Россией", — сказал чиновник.

Он также сообщил, что США и ЕС предупредили КНР о последствиях оказания России военной помощи в ее войне против Украины или оказании ей систематической помощи для обхода санкций.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Сергій Бережний

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