Госдеп США Китаю: Те, кто поддержат Кремль, останутся на неправильной стороне истории
Китай утверждает, что сохраняет нейтралитет, но его действия ясно показывают, что он по-прежнему выстраивает тесные связи с Россией. Об этом представитель Государственного департамента США сказал CNN.
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Представитель Госдепа выразил обеспокоенность в связи с "союзом Китая с Россией, поскольку Москва продолжает свое жестокое и незаконное вторжение в Украину". Заявление было сделано после сегодняшних переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.
Представитель Госдепа добавил, что США внимательно наблюдают за действиями Пекина, и что "все, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории".
"Пекин утверждает, что он якобы сохраняет нейтралитет, но его поступки ясно показывают, что он по-прежнему вкладывается в тесные связи с Россией", — сказал чиновник.
Он также сообщил, что США и ЕС предупредили КНР о последствиях оказания России военной помощи в ее войне против Украины или оказании ей систематической помощи для обхода санкций.
- Недавно Китайский государственный канал CGTN в своем русскоязычном Twitter сообщил о пожаре в "Брянской народной республике", имея в виду возгорание на нефтебазе под Брянском в РФ.
- Президент США Джо Байден и Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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