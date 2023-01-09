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В США смоделировали исход гипотетической битвы за Тайвань: тысячи жертв, Китай проиграет

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 23:59
В США смоделировали исход гипотетической битвы за Тайвань: тысячи жертв, Китай проиграет - Фото
Фото: EPA

Гипотетическая попытка Китая напасть на Тайвань быстро провалится, но защитники острова, а также его союзники – США и Япония – понесут значительные потери, отражая агрессию.

К такому выводу пришел американский аналитический центр CSIS с помощью 24 военных игр, моделировавших возможный конфликт в Тайваньском проливе, пишут CNN и Bloomberg.

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В военных играх принимали участие генералы и офицеры ВМС США в отставке, а также бывшие чиновники Пентагона.

В большинстве рассмотренных сценариев ВМС США теряют два авианосца и 10-20 боевых кораблей. Число погибших составит 3200 солдат за три недели боевых действий – это почти половина американских потерь за два десятилетия боевых действий в Ираке и Афганистане.

Китай тоже сильно пострадает. Его военно-морской флот будет уничтожен, десантно-штурмовые войска – разбиты. В плен попадут десятки тысяч солдат. По результатам моделирований попытка захватить Тайвань будет стоить Китаю около 10 000 человек убитыми, он потеряет 155 боевых самолетов и 138 больших кораблей.

Япония потеряет более 100 боевых самолетов и 26 военных кораблей, а военные базы США на ее территории будут атакованы Китаем, говорится в отчете.

Армия Тайваня потеряет около 3500 человек и весь флот, а экономика острова будет разрушена.

Аналитики CSIS определили четыре основных условия, которые не позволят Китаю захватить Тайвань:

→ тайваньские войска должны сопротивляться;
→ США должны иметь доступ к своим базам в Японии;
→ у США должно быть много противокорабельных ракет большой дальности против китайского флота;
→ США должны вооружить Тайвань до начала войны и немедленно вступить в нее своими силами.

Если Тайвань прекратит сопротивление до прихода союзных войск, все усилия будут тщетны.

Андрій Водяний
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Китай США япония тайвань
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