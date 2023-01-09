В США смоделировали исход гипотетической битвы за Тайвань: тысячи жертв, Китай проиграет
Гипотетическая попытка Китая напасть на Тайвань быстро провалится, но защитники острова, а также его союзники – США и Япония – понесут значительные потери, отражая агрессию.
К такому выводу пришел американский аналитический центр CSIS с помощью 24 военных игр, моделировавших возможный конфликт в Тайваньском проливе, пишут CNN и Bloomberg.
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В военных играх принимали участие генералы и офицеры ВМС США в отставке, а также бывшие чиновники Пентагона.
В большинстве рассмотренных сценариев ВМС США теряют два авианосца и 10-20 боевых кораблей. Число погибших составит 3200 солдат за три недели боевых действий – это почти половина американских потерь за два десятилетия боевых действий в Ираке и Афганистане.
Китай тоже сильно пострадает. Его военно-морской флот будет уничтожен, десантно-штурмовые войска – разбиты. В плен попадут десятки тысяч солдат. По результатам моделирований попытка захватить Тайвань будет стоить Китаю около 10 000 человек убитыми, он потеряет 155 боевых самолетов и 138 больших кораблей.
Япония потеряет более 100 боевых самолетов и 26 военных кораблей, а военные базы США на ее территории будут атакованы Китаем, говорится в отчете.
Армия Тайваня потеряет около 3500 человек и весь флот, а экономика острова будет разрушена.
Аналитики CSIS определили четыре основных условия, которые не позволят Китаю захватить Тайвань:
→ тайваньские войска должны сопротивляться;
→ США должны иметь доступ к своим базам в Японии;
→ у США должно быть много противокорабельных ракет большой дальности против китайского флота;
→ США должны вооружить Тайвань до начала войны и немедленно вступить в нее своими силами.
Если Тайвань прекратит сопротивление до прихода союзных войск, все усилия будут тщетны.
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