Путин пригласил Си Цзиньпина в РФ. В МИД Китая не подтвердили визит и заявили о "дружбе"

Российский диктатор Владимир Путин пригласил главу КНР Си Цзиньпина посетить РФ в 2023 году. В Министерстве иностранных дел Китая уклончиво ответили на вопрос, поедет ли Си в Россию. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин.

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В ответ на вопрос, принял ли Пекин приглашение Путина, Нин заявила, что Китай и РФ "как всесторонние стратегические партнеры по координации,привержены построению нового типа отношений с крупными странами, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве".

Она отметила, что Си Цзиньпин и Путин "поддерживали тесные контакты по китайско-российским отношениям, а также по основным международным и региональным вопросам и обеспечивали стратегическое руководство стратегическим партнерством и координацией".

"В новом году стороны будут укреплять обмены на всех уровнях и продолжать способствовать развитию двусторонних отношений", — заявила спикер МИД Китая.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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