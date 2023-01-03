Путин пригласил Си Цзиньпина в РФ. В МИД Китая не подтвердили визит и заявили о "дружбе"
Российский диктатор Владимир Путин пригласил главу КНР Си Цзиньпина посетить РФ в 2023 году. В Министерстве иностранных дел Китая уклончиво ответили на вопрос, поедет ли Си в Россию. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин.
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В ответ на вопрос, принял ли Пекин приглашение Путина, Нин заявила, что Китай и РФ "как всесторонние стратегические партнеры по координации,привержены построению нового типа отношений с крупными странами, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве".
Она отметила, что Си Цзиньпин и Путин "поддерживали тесные контакты по китайско-российским отношениям, а также по основным международным и региональным вопросам и обеспечивали стратегическое руководство стратегическим партнерством и координацией".
"В новом году стороны будут укреплять обмены на всех уровнях и продолжать способствовать развитию двусторонних отношений", — заявила спикер МИД Китая.
- Недавно Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
- Президент США Джо Байден и Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостьюприменения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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