Bloomberg: Более 60 новых тюрем начали содержать мигрантов после прихода Трампа к власти

С момента вступления в должность президента США Дональда Трампа 20 января около 60 новых местных, штатных и федеральных тюрем начали содержать недавно арестованных мигрантов, которым грозит депортация. Об этом сообщает Bloomberg, проанализировав правительственные данные.

Отмечается, что администрация Трампа расширяет сеть центров содержания под стражей для иммигрантов, увеличивая вместимость на тысячи дополнительных мест.

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Для этого заключаются соглашения с местными тюрьмами и частными подрядчиками по всей стране.

Среди этих учреждений пять управляются Федеральным бюро тюрем, четыре — частными подрядчиками, в частности CoreCivic Inc. и GEO Group Inc., а также два объекта, расположенных на военно-морской базе США в Гуантанамо на Кубе.

По оценкам, в этих центрах ежедневно содержалось около 5600 человек в период с 27 мая по 9 июня, согласно средним суточным показателям численности.

На прошлой неделе во Флориде открылся новый кемпинг в отдаленном районе Эверглейдс, который уже получил прозвище "Алигаторская Алькатрас".

Ожидается, что комплекс сможет разместить до 3000 человек, включая тех, кто был арестован агентами ICE, а также сотрудников местных и государственных органов власти, получивших полномочия проводить иммиграционные аресты в рамках федерального соглашения.

Трамп высоко оценил новый центр и его расположение, назвав его образцом для других штатов, стремящихся активнее участвовать в контроле над иммиграцией.

"У вас много полицейских в форме аллигаторов. Я бы не хотел долго бегать по Эверглейдс. Это удержат людей там, где им и место", — сказал Трамп во время посещения центра.