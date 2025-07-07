Bloomberg: Понад 60 нових тюрем почали утримувати мігрантів після приходу Трампа

Табір Гунтанамо (Ілюстративне фото: wikimedia.org)

З моменту інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня близько 60 нових місцевих, штатних і федеральних тюрем почали утримувати нещодавно заарештованих мігрантів, яким загрожує депортація. Про це повідомляє Bloomberg, проаналізувавши урядові дані.

Зазначається, що адміністрація Трампа розбудовує ширшу мережу центрів утримання іммігрантів, збільшуючи місткість на тисячі додаткових ліжок.

Для цього укладаються угоди з місцевими в’язницями та приватними підрядниками по всій країні.

Серед закладів п'ять, якими керує Федеральне бюро в'язниць, чотири, керовані приватними підрядниками, зокрема CoreCivic Inc. та GEO Group Inc., а також два об’єкти, розташовані на військово-морській базі США в затоці Гуантанамо на Кубі.

За оцінками, у цих центрах утримувалося близько 5600 осіб щодня з 27 травня по 9 червня, згідно з середньодобовими показниками чисельності.

Минулого тижня у Флориді було відкрито новий наметовий комплекс у віддаленому районі Еверглейдс, який уже отримав прізвисько "Алігаторів Алькатрас".

Комплекс, як очікується, зможе вмістити до 3000 осіб – включно з тими, кого заарештували агенти ICE, а також працівники органів місцевої та державної влади, які отримали повноваження проводити імміграційні арешти за федеральною угодою.

Трамп оцінив новий центр і його локацію, назвавши його зразком для інших штатів, які прагнуть активніше брати участь у контролі за імміграцією.

"У вас багато поліцейських у вигляді алігаторів. Я б не хотів довго бігати по Еверглейдс. Це утримає людей там, де їм належить бути", – сказав Трамп під час візиту центру.