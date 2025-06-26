США створять ще дві буферні зони на кордоні з Мексикою для стримування мігрантів

Пентагон доручив створити нові буферні зони, таким чином, їх буде чотири

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Міністерство оборони створить ще дві військові буферні зони вздовж південно-західного кордону США з Мексикою. Про це повідомляють Військово-повітряні сили Сполучених Штатів.

Як зазначає видання ABC News, у буферних зонах американські військові можуть тимчасово затримувати нелегальних мігрантів, які незаконно перетнули кордон, поки їх не передадуть прикордонникам.

Як повідомили Військово-повітряні сили США, ділянка кордону в понад 400 км в Техасі вздовж річки Ріо-Гранде в округах Камерон і Ідальго буде передана з Міжнародної комісії з кордонів і водних ресурсів і вважатиметься частиною Об'єднаної бази Сан-Антоніо, Техас.

Інша буферна зона буде створена в західній Аризоні і вважатиметься частиною авіабази морської піхоти в Юмі.

Військово-повітряні сили також заявили, що члени Об'єднаної оперативної групи "Південний кордон" під керівництвом Північного командування США діятимуть у межах цих зон.

"До їхніх обов'язків входить посилення виявлення та моніторингу за допомогою стаціонарних постів і мобільних патрулів, тимчасове затримання порушників до їхнього передання відповідним правоохоронним органам, а також сприяння в установці тимчасових загороджень і знаків для забезпечення безпеки території", – сказано у заяві ВПС.