США створять ще дві буферні зони на кордоні з Мексикою для стримування мігрантів
Міністерство оборони створить ще дві військові буферні зони вздовж південно-західного кордону США з Мексикою. Про це повідомляють Військово-повітряні сили Сполучених Штатів.
Як зазначає видання ABC News, у буферних зонах американські військові можуть тимчасово затримувати нелегальних мігрантів, які незаконно перетнули кордон, поки їх не передадуть прикордонникам.
Як повідомили Військово-повітряні сили США, ділянка кордону в понад 400 км в Техасі вздовж річки Ріо-Гранде в округах Камерон і Ідальго буде передана з Міжнародної комісії з кордонів і водних ресурсів і вважатиметься частиною Об'єднаної бази Сан-Антоніо, Техас.
Інша буферна зона буде створена в західній Аризоні і вважатиметься частиною авіабази морської піхоти в Юмі.
Військово-повітряні сили також заявили, що члени Об'єднаної оперативної групи "Південний кордон" під керівництвом Північного командування США діятимуть у межах цих зон.
"До їхніх обов'язків входить посилення виявлення та моніторингу за допомогою стаціонарних постів і мобільних патрулів, тимчасове затримання порушників до їхнього передання відповідним правоохоронним органам, а також сприяння в установці тимчасових загороджень і знаків для забезпечення безпеки території", – сказано у заяві ВПС.
- 3 квітня газета The Washington Post писала, що адміністрація Трампа прагне депортувати мільйон мігрантів протягом року.
- З 6 червня у каліфорнійському місті були сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE). Це відбувалося на тлі імміграційних рейдів, ініційованих адміністрацією Трампа.