Bloomberg: Немецкие "мини-Taurus" столкнулись с проблемами испытаний на передовой в Украине
Украина приостанавливает дополнительные заказы ударных беспилотников HX-2 немецкой компании Helsing из-за проблем, выявленных во время боевых испытаний на передовой. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на внутреннюю презентацию Министерства обороны Германии и пяти человек в Германии и Украине, знакомых с результатами испытаний.
Беспилотник имел проблемы со взлетом во время испытаний. Модель, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, предназначенные для помощи в управлении без пилота, не имела всех заявленных AI-инструментов.
Лишь четверть беспилотников смогли успешно запуститься во время передовых испытаний. По информации трех собеседников Bloomberg, на результаты запусков повлияли механические проблемы с катапультой.
Дроны пострадали от глушения РЭБ вблизи фронта, что неоднократно прерывало связь с операторами. Эти проблемы негативно повлияли на спрос на беспилотники, отметили собеседники издания.
Германия пока не планирует дальнейших заказов беспилотников Helsing, пока Украина не выразит заинтересованность в дополнительных поставках.
Презентацию, с которой ознакомилось агентство, подготовило подразделение Министерства обороны Германии под руководством генерала Гюнтера Шнайдера. Пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявила Bloomberg, что руководство ведомства не рассматривало и не утверждало документ.
Компания Helsing сообщила Bloomberg, что не знает о существовании этой презентации, и отвергла ряд выводов, в частности утверждение о высоком уровне отказов при взлете HX-2. В компании заявили, что несколько подразделений украинских военных проявили заинтересованность в этом беспилотнике.
"Процент попаданий первых полетов, который был официально задокументирован, является обнадеживающим", – заявили в Helsing.
В компании добавили, что, по их мнению, испытательные характеристики HX-2 обеспечат высокий уровень попаданий на поле боя, в частности в условиях радиоэлектронной борьбы.
Министерство обороны Украины в ответ на запрос Bloomberg заявило, что не комментирует секретную информацию.
HX-2 является первым собственным аппаратным продуктом Helsing, который был поставлен в зону боевых действий. В декабре 2024 года компания представила его как ударный беспилотник типа X-wing, сочетающий фиксированные крылья с пропеллерами квадрокоптера и способный поражать цели на расстоянии до 100 км.
По данным компании, система прошла боевые испытания подразделениями Сил беспилотных систем Украины и получила разрешение на применение на передовой. В Helsing также заявили, что по меньшей мере шесть украинских военных подразделений прислали запросы по HX-2.
В 2024 году Helsing подписала контракт на поставку 4000 ударных беспилотников HF-1, изготовленных совместно с украинской компанией. Как отмечает Bloomberg, около половины этих дронов было поставлено в Украину, 40% оставались на вооружении. В документе указано, что стороны пересмотрели контракт, чтобы перейти к поставке HX-2 вместо другой модели.
В то же время дрон значительно дешевле, компактнее и запускается без носителя-самолета, в отличие от полноразмерной ракеты Taurus. Именно из-за этого функционального сходства в сочетании с меньшими размерами и стоимостью HX-2 получил название "мини-Taurus".
- В феврале 2025 года Helsing заявляла о намерении поставить Украине дополнительные 6000 дронов HX-2. Новая поставка БпЛА сделала компанию одним из крупнейших производителей ударных беспилотников в мире.
