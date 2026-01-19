Bloomberg: Немецкие "мини-Taurus" столкнулись с проблемами испытаний на передовой в Украине

Лишь четверть дронов смогли работать нормально, поэтому Украина не продолжает дальнейшее сотрудничество с компанией

Украина приостанавливает дополнительные заказы ударных беспилотников HX-2 немецкой компании Helsing из-за проблем, выявленных во время боевых испытаний на передовой. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на внутреннюю презентацию Министерства обороны Германии и пяти человек в Германии и Украине, знакомых с результатами испытаний.

Беспилотник имел проблемы со взлетом во время испытаний. Модель, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, предназначенные для помощи в управлении без пилота, не имела всех заявленных AI-инструментов.

Лишь четверть беспилотников смогли успешно запуститься во время передовых испытаний. По информации трех собеседников Bloomberg, на результаты запусков повлияли механические проблемы с катапультой.

Дроны пострадали от глушения РЭБ вблизи фронта, что неоднократно прерывало связь с операторами. Эти проблемы негативно повлияли на спрос на беспилотники, отметили собеседники издания.

Германия пока не планирует дальнейших заказов беспилотников Helsing, пока Украина не выразит заинтересованность в дополнительных поставках.

Презентацию, с которой ознакомилось агентство, подготовило подразделение Министерства обороны Германии под руководством генерала Гюнтера Шнайдера. Пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявила Bloomberg, что руководство ведомства не рассматривало и не утверждало документ.

Компания Helsing сообщила Bloomberg, что не знает о существовании этой презентации, и отвергла ряд выводов, в частности утверждение о высоком уровне отказов при взлете HX-2. В компании заявили, что несколько подразделений украинских военных проявили заинтересованность в этом беспилотнике.

"Процент попаданий первых полетов, который был официально задокументирован, является обнадеживающим", – заявили в Helsing.

В компании добавили, что, по их мнению, испытательные характеристики HX-2 обеспечат высокий уровень попаданий на поле боя, в частности в условиях радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Украины в ответ на запрос Bloomberg заявило, что не комментирует секретную информацию.

HX-2 является первым собственным аппаратным продуктом Helsing, который был поставлен в зону боевых действий. В декабре 2024 года компания представила его как ударный беспилотник типа X-wing, сочетающий фиксированные крылья с пропеллерами квадрокоптера и способный поражать цели на расстоянии до 100 км.

По данным компании, система прошла боевые испытания подразделениями Сил беспилотных систем Украины и получила разрешение на применение на передовой. В Helsing также заявили, что по меньшей мере шесть украинских военных подразделений прислали запросы по HX-2.

В 2024 году Helsing подписала контракт на поставку 4000 ударных беспилотников HF-1, изготовленных совместно с украинской компанией. Как отмечает Bloomberg, около половины этих дронов было поставлено в Украину, 40% оставались на вооружении. В документе указано, что стороны пересмотрели контракт, чтобы перейти к поставке HX-2 вместо другой модели.

СПРАВКА Немецкие ударные беспилотники HX-2 неофициально называют "мини-Taurus", поскольку по своему назначению они напоминают крылатую ракету Taurus KEPD 350 в уменьшенном формате. Как и Taurus, эти дроны предназначены для высокоточного поражения целей на большом расстоянии и имеют элементы автономного наведения. HX-2 сочетает характеристики барражирующего боеприпаса и крылатой ракеты.



Немецкие ударные беспилотники HX-2 неофициально называют "мини-Taurus", поскольку по своему назначению они напоминают крылатую ракету Taurus KEPD 350 в уменьшенном формате. Как и Taurus, эти дроны предназначены для высокоточного поражения целей на большом расстоянии и имеют элементы автономного наведения. HX-2 сочетает характеристики барражирующего боеприпаса и крылатой ракеты.

В то же время дрон значительно дешевле, компактнее и запускается без носителя-самолета, в отличие от полноразмерной ракеты Taurus. Именно из-за этого функционального сходства в сочетании с меньшими размерами и стоимостью HX-2 получил название "мини-Taurus".