Bloomberg: Німецькі "міні-Taurus" зазнали проблем випробувань на передовій в Україні

Україна призупиняє додаткові замовлення ударних безпілотників HX-2 німецької компанії Helsing через проблеми, виявлені під час бойових випробувань на передовій. Про це повідомило Bloomberg з посиланням на внутрішню презентацію Міністерства оборони Німеччини та п’ятьох осіб у Німеччині й Україні, обізнаних із результатами випробувань.

Безпілотник мав проблеми зі зльотом під час випробувань. Модель, яка мала включати компоненти штучного інтелекту, призначені для допомоги в управлінні без пілота, не мала всіх заявлених AI-інструментів.

Лише чверть безпілотників змогли успішно запуститися під час передових випробувань. За інформацією трьох співрозмовників Bloomberg, на результати запусків вплинули механічні проблеми з катапультою.

Дрони постраждали від глушіння РЕБ поблизу фронту, що неодноразово переривало зв'язок з операторами. Ці проблеми негативно вплинули на попит на безпілотники, зазначили співрозмовники видання.

Німеччина наразі не планує подальших замовлень безпілотників Helsing, доки Україна не висловить зацікавленість у додаткових постачаннях.

Презентацію, з якою ознайомилося агентство, підготував підрозділ Міністерства оборони Німеччини під керівництвом генерала Гюнтера Шнайдера. Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила Bloomberg, що керівництво відомства не розглядало й не затверджувало документ.

Компанія Helsing повідомила Bloomberg, що не знає про існування цієї презентації, та відкинула низку висновків, зокрема твердження про високий рівень відмов під час зльоту HX-2. У компанії заявили, що кілька підрозділів українських військових виявили зацікавленість у цьому безпілотнику.

"Відсоток влучань перших польотів, який був офіційно задокументований, є обнадійливим", – заявили в Helsing.

В компанії додали, що, на їхню думку, випробувальні характеристики HX-2 забезпечать високий рівень влучань на полі бою, зокрема в умовах радіоелектронної боротьби.

Міністерство оборони України у відповідь на запит Bloomberg заявило, що не коментує секретну інформацію.

HX-2 є першим власним апаратним продуктом Helsing, який був поставлений у зону бойових дій. У грудні 2024 року компанія представила його як ударний безпілотник типу X-wing, що поєднує фіксовані крила з пропелерами квадрокоптера та здатен уражати цілі на відстані до 100 км.

За даними компанії, система пройшла бойові випробування підрозділами Сил безпілотних систем України та отримала дозвіл на застосування на передовій. У Helsing також заявили, що щонайменше шість українських військових підрозділів надіслали запити щодо HX-2.

У 2024 році Helsing підписала контракт на постачання 4000 ударних безпілотників HF-1, виготовлених спільно з українською компанією. Як зазначає Bloomberg, близько половини цих дронів було поставлено в Україну, 40% залишалися на озброєнні. У документі зазначено, що сторони переглянули контракт, щоб перейти до постачання HX-2 замість іншої моделі.

ДОВІДКА Німецькі ударні безпілотники HX-2 неофіційно називають "міні-Taurus", оскільки за своїм призначенням вони нагадують крилату ракету Taurus KEPD 350 у зменшеному форматі. Як і Taurus, ці дрони призначені для високоточного ураження цілей на великій відстані та мають елементи автономного наведення. HX-2 поєднує характеристики баражувального боєприпасу й крилатої ракети.



Водночас дрон значно дешевший, компактніший і запускається без носія-літака, на відміну від повнорозмірної ракети Taurus. Саме через цю функціональну схожість у поєднанні з меншими розмірами та вартістю HX-2 отримав назву "міні-Taurus".