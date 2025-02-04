Bloomberg: Трамп пригласил премьера Индии на встречу на следующей неделе

Дональд Трамп и Нарендра Моди (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп пригласил на встречу индийского премьер-министра Нарендру Моди. Встреча запланирована на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.

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Отмечается, что неназванный чиновник не предоставил подробностей запланированного официального визита. Министерство иностранных дел Индии отказалось комментировать встречу.

На прошлой неделе пресс-секретарь министерства Рандхир Джайсвал заявлял, что обе стороны работают над "скорым визитом премьер-министра в США для дальнейшего углубления" партнерства.

22 января Reuters сообщал, что Трамп и Моди могут встретиться в феврале, США и Индия уже ведут подготовку. Американский лидер 28 января также заявлял, что примет у себя индийского премьер-министра.

"У меня был с ним долгий разговор сегодня утром, и он приедет в Белый дом в следующем месяце, возможно, в феврале", – сказал тогда Трамп журналистам.