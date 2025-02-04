Bloomberg: Трамп пригласил премьера Индии на встречу на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп пригласил на встречу индийского премьер-министра Нарендру Моди. Встреча запланирована на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.
Отмечается, что неназванный чиновник не предоставил подробностей запланированного официального визита. Министерство иностранных дел Индии отказалось комментировать встречу.
На прошлой неделе пресс-секретарь министерства Рандхир Джайсвал заявлял, что обе стороны работают над "скорым визитом премьер-министра в США для дальнейшего углубления" партнерства.
22 января Reuters сообщал, что Трамп и Моди могут встретиться в феврале, США и Индия уже ведут подготовку. Американский лидер 28 января также заявлял, что примет у себя индийского премьер-министра.
"У меня был с ним долгий разговор сегодня утром, и он приедет в Белый дом в следующем месяце, возможно, в феврале", – сказал тогда Трамп журналистам.
- 16 января сообщалось, что Индия ищет альтернативу российской нефти из-за усиления санкций США.
- 24 января США разрешили Индии разгрузить подсанкционные танкеры до 27 февраля.