Bloomberg: Трамп запросив прем'єра Індії на зустріч наступного тижня

Подробиці офіційного візиту на цей момент не повідомляються

Дональд Трамп та Нарендра Моді (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп запросив на зустріч індійського прем'єр-міністра Нарендру Моді. Зустріч запланована наступного тижня, повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімного представника Білого дому.

Наголошується, що неназваний чиновник не надав подробиць запланованого офіційного візиту. Міністерство закордонних справ Індії відмовилося коментувати зустріч.

Минулого тижня речник міністерства Рандхір Джайсвал заявляв, що обидві сторони працюють над "швидким візитом прем'єр-міністра до США для подальшого поглиблення" партнерства.

22 січня Reuters повідомляв, що Трамп і Моді можуть зустрітися у лютому, США та Індія вже ведуть підготовку. Американський лідер 28 січня також заявляв, що прийме у себе індійського прем'єр-міністра.

"У мене була з ним довга розмова сьогодні вранці, і він приїде до Білого дому наступного місяця, можливо, в лютому", – сказав Трамп журналістам.

16 січня повідомлялося, що Індія шукає альтернативу російській нафті через посилення санкцій США.

24 січня США дозволили Індії розвантажити підсанкційні танкери до 27 лютого.