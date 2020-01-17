Boeing 737. Пристайко извинился за ошибку в заявлении посольства

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)

Посольство в Иране допустило ошибку, заявив сразу после катастрофы лайнера МАУ в Тегеране, что причиной трагедии была техническая неисправность. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде.

Пристайко принес извинения за действия посольства. По его словам, ошибка заключалась в том, что версию представителей Ирана опубликовали без указания на источник.

Министр объяснил ошибку тем, что сотрудники посольства находились в состоянии шока после посещения места, где разбился самолет.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Посольство Украины в Иране заявило , что самолет разбился в результате аварии двигателя, а версии теракта или ракетной атаки не рассматриваются. Вскоре заявление удалили с сайта посольства.

11 января в Иране признались , что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

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