Boeing 737. Пристайко извинился за ошибку в заявлении посольства

Посольство в Иране допустило ошибку, заявив сразу после катастрофы лайнера МАУ в Тегеране, что причиной трагедии была техническая неисправность. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде.
Пристайко принес извинения за действия посольства. По его словам, ошибка заключалась в том, что версию представителей Ирана опубликовали без указания на источник.
Министр объяснил ошибку тем, что сотрудники посольства находились в состоянии шока после посещения места, где разбился самолет.
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