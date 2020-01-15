Зеленский был профессионален в ситуации с Boeing – посольство США

Глава посольства США в Украине Кристина Квин поблагодарила украинскую власть за "профессиональные и эффективные" действия в ситуации с катастрофой Boeing 737 МАУ. Об этом она заявила сегодня на заседании Кабмина, передает Укринформ.
"Я хотела бы поблагодарить президента (Владимира Зеленского, - ред.) и премьер-министра (Алексея Гончарука, - ред.) и других официальных лиц, которые вовремя ответили на эту трагическую новость и повели себя профессионально и эффективно", - сказала она и выразила соболезнования семьям погибших.
- Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
- Зеленский вернулся из Омана в Украину спустя почти сутки после трагедии и собрал совещание. В обращении к нации он призывал не спекулировать на версиях катастрофы до окончания следствия.
- 9 января премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет сбила иранская ракета. С таким же заявлением выступили в Британии и Австралии. В США намекнули на это. Зеленский попросил у коллег предоставить подтверждение.
- 11 января в Иране признались, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Иран "подтвердил версию СБУ" о катастрофе.
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