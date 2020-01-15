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Зеленский был профессионален в ситуации с Boeing – посольство США

Зеленский был профессионален в ситуации с Boeing – посольство США - Фото
Кристина Квин (Фото - скриншот из видео USEmbassyKyiv - Youtube)
15.01.2020, 15:12

Глава американского посольства также заявила о поддержке Украины в трудные времена

Глава посольства США в Украине Кристина Квин поблагодарила украинскую власть за "профессиональные и эффективные" действия в ситуации с катастрофой Boeing 737 МАУ. Об этом она заявила сегодня на заседании Кабмина, передает Укринформ.

"Я хотела бы поблагодарить президента (Владимира Зеленского, - ред.) и премьер-министра (Алексея Гончарука, - ред.) и других официальных лиц, которые вовремя ответили на эту трагическую новость и повели себя профессионально и эффективно", - сказала она и выразила соболезнования семьям погибших.

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Владимир Зеленский авиакатастрофа самолет мау boeing тегеран крушение Кристина Квин PS 752
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